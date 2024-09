10 des jeunes chefs les plus talentueux du pays s'affronteront à Toronto pour obtenir la chance de représenter le Canada au prestigieux concours mondial en 2025

NORTH YORK, ON , le 12 sept. 2024 /CNW/ - L'académie S.Pellegrino Young Chef Academy a annoncé aujourd'hui les 10 finalistes canadiens du concours S.Pellegrino Young chef Academy Competition pour l'année 2024-2025. Ces jeunes chefs talentueux s'affronteront en octobre à Toronto pour avoir la chance d'être nommés représentants du Canada lors de la grande finale du concours qui aura lieu en octobre 2025 à Milan, en Italie. Depuis 125 ans, S.Pellegrino fait pétiller les tables du monde entier, rapprochant les cultures, les histoires et les émotions. Nous sommes donc honorés de présenter les 10 finalistes canadiens et leurs histoires en cette année de célébration.

Le concours sera jugé par un de chefs et d'influenceurs culinaires qui choisiront le jeune chef canadien qui participera à la grande finale. Le jury composé de :

Normand Laprise : Menant une carrière prolifique depuis plus de trois décennies, le chef Normand Laprise est une icône culinaire au Canada . Reconnu pour son approche visionnaire de la cuisine, le chef Laprise a fondé le célèbre restaurant montréalais Toqué!. Son dévouement à se procurer les meilleurs ingrédients locaux et à repousser les limites de la créativité culinaire lui a valu une grande notoriété et de nombreux prix prestigieux.



Jason Bangerter : En tant que chef principal du Langdon Hall , une propriété Relais & Châteaux située dans la campagne pittoresque de Cambridge , en Ontario , le chef Jason Bangerter a obtenu la notoriété de chef de file de la gastronomie canadienne. Grâce à sa philosophie culinaire profondément axée sur les saisons et sur la durabilité, les plats novateurs du chef Bangerter reflètent son engagement à mettre en valeur la richesse naturelle de la région.



Nuit Regular : Inspirée du paysage culinaire animé de Toronto , la cheffe Nuit Regular apporte une perspective unique au concours S.Pellegrino Young Chef Academy Competition. Créatrice des restaurants PAI Northern Thai Kitchen, Kiin Chaiyo by PAI, Sukhothai et Selva, son expertise de la cuisine thaïlandaise et son dévouement à préserver les saveurs et les techniques authentiques lui ont valu une grande reconnaissance et des éloges.

Le concours S.Pellegrino Young Chef Academy, qui en est à sa sixième édition, a reçu cette année les candidatures de plus de 1 000 jeunes chefs de 15 pays du monde entier. Chaque candidature comprenait le plat fétiche du chef qui a été évalué par des experts culinaires d'ALMA, le plus grand centre international d'enseignement et de formation de la cuisine italienne au monde. Les experts ont évalué chaque plat en fonction de trois critères : les compétences techniques, la créativité et la conviction personnelle dans le pouvoir transformateur de la gastronomie en vue d'apporter un changement positif dans la société à travers l'alimentation.

Les finalistes régionaux canadiens sont:

Stefan Armand, Fairmont Express, Victoria , Colombie-Britannique Anthony Huynh, Enigma Yorkville, Toronto, Ontario Harun Younussi, Piano Piano, Toronto, Ontario Karly Ready, The Gate, Flesherton, Ontario Victoria Rinsma, Hexagon Restaurant, Oakville, Ontario Mary Louisse Isabelle, Islington Golf Club, Toronto, Ontario Clement Cavoret, Tanière3, Québec, Québec Anthony Vien, Tanière3, Québec, Québec Sébastien Rémillard, Bocuse d'Or Canada - Chefs Canada, Québec, Québec Terry Boutte, Le Mousso, Montréal, Québec

« Le concours S.Pellegrino Young Chef Academy nous surprend à chaque édition. Les candidats se surpassent d'année en année, animés par la passion et l'engagement », a déclaré Matteo Berti, responsable de l'éducation à l'ALMA. « Le processus de sélection n'a pas été facile, mais il revient maintenant aux candidats présélectionnés de montrer leurs talents tout au long de la compétition. Bonne chance à tous! », ajoute-t-il.

La finale régionale canadienne, animée par la personnalité bien connue de la télévision, Pay Chen, aura lieu le 23 octobre 2024 au George Brown College de Toronto, en Ontario. Chaque chef participant préparera son plat fétiche qui sera jugé par le jury de chefs susmentionné. Un chef sera désigné vainqueur et participera à la grande finale. Lors de la grande finale, les finalistes de 15 régions du monde présenteront leur plat fétiche à un jury composé de sept éminents chefs internationaux, également connus sous le nom des « Sept Sages ». Le jury des « Sept Sages » précédent comprenait les chefs Pía León, Eneko Atxa, Hélène Darroze, Vicky Lau, Nancy Silverton, Julien Royer et Riccardo Camanini.

Pour consulter la liste complète des chefs finalistes canadiens ou pour obtenir de plus amples renseignements sur le S.Pellegrino Young chef Academy Competition pour l'année 2024-2025, rendez-vous sur : sanpellegrinoyoungchefacademy.com/regional-finalists-2024/canada.

À propos de l'académie des jeunes chefs S.Pellegrino Young Chef Academy

La gastronomie a le potentiel de transformer la société en façonnant un avenir plus inclusif et plus durable. Mais pour y arriver, il faut du talent. C'est pourquoi S.Pellegrino a créé l'académie des jeunes chefs S.Pellegrino Young Chef Academy, une plateforme pour attirer la prochaine génération de talents culinaires, établir des liens avec elle et l'encourager. Un environnement qui leur donnera les moyens d'agir grâce à l'éducation, au mentorat et aux expériences pratiques - ainsi qu'à la célèbre compétition mondiale. L'Académie ouvre ses portes à des membres provenant de plus de 70 pays pour s'assurer que le talent n'est pas limité par la géographie, l'origine ethnique ou le sexe. Il s'agit d'un lieu où les jeunes chefs passionnés peuvent interagir avec les acteurs les plus influents de la gastronomie mondiale et où ils peuvent bâtir ensemble une communauté culinaire inspirante. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : sanpellegrinoyoungchefacademy.com

À propos de S.Pellegrino et d'Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna et Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks sont des marques de commerce internationales de Sanpellegrino S.p.A., dont le siège social est situé à Milan, en Italie. Vendus dans plus de 150 pays en succursale et par des distributeurs répartis sur les cinq continents, ces produits représentent l'excellence et la qualité en vertu de leurs origines et incarnent parfaitement le style italien dans le monde entier en alliant plaisir, santé et bien-être. Fondée en 1899, Sanpellegrino S.p.A. est une cheffe de file du secteur des boissons en Italie avec sa gamme d'eaux minérales et de boissons et apéritifs non alcoolisés. Sanpellegrino s'est toujours efforcée d'améliorer ce bien essentiel pour la planète et travaille de façon responsable et passionnée afin d'assurer l'avenir de cette ressource.

