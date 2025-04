Une programmation ambitieuse, ancrée dans l'actualité, avec le Canada à l'honneur

TORONTO, le 29 avril 2025 /CNW/ - Le SIAL Canada débute aujourd'hui à Toronto, dans un contexte où le paysage géopolitique mondial, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les enjeux climatiques redéfinissent les priorités de l'industrie agroalimentaire. Le Canada s'impose comme un leader stable, visionnaire et résolument tourné vers l'avenir. Pour la première fois depuis la création de l'événement, SIAL Canada célèbre le pays hôte en le nommant Pays à l'honneur de l'édition 2025. Cette reconnaissance symbolique forte constitue un tremplin stratégique pour mettre en lumière l'ingéniosité, la résilience et la diversité de l'écosystème alimentaire local. Cet hommage au savoir-faire canadien se déploiera à travers toute la programmation.

CANADA COMME PAYS À L'HONNEUR

Développée avec des partenaires institutionnels majeurs, cette initiative dépasse le cadre honorifique : elle vise à positionner le Canada comme un leader mondial de l'innovation alimentaire et du commerce. En renforçant les liens à travers la chaîne d'approvisionnement, elle contribue au rayonnement de l'expertise canadienne. SIAL Canada 2025 représente ainsi une occasion stratégique de démontrer ce leadership et de façonner l'avenir de l'alimentation.



« Mettre le Canada à l'honneur cette année, c'est bien plus qu'un symbole : c'est une reconnaissance de son leadership sur les grands enjeux actuels de l'industrie agroalimentaire. La programmation 2025 reflète cette ambition collective : réunir les meilleurs experts d'ici et d'ailleurs pour stimuler l'innovation et faire avancer le secteur », affirme Tony Melis, Directeur général de SIAL Canada.

DES EXPERTS À LA PORTÉE DES VISITEURS ET EXPOSANTS

Du 29 avril au 1er mai, le Salon rassemblera plus de 1 000 exposants et marques, ainsi que 23 000 professionnels au Enercare Centre de Toronto. Le cœur de l'événement battra au rythme d'une programmation exceptionnelle : plus de 70 conférences, ateliers, panels, concours, activations et balados répartis sur trois jours. Les Experts SIAL seront également présents pour animer des sessions interactives de 30 minutes en lien avec leur spécialité. À travers ces moments exclusifs, la parole sera donnée aux visiteurs, qui seront invités à poser leurs questions directement aux experts sur les défis concrets que peut rencontrer leur secteur.

UNE ÉDITION À NE PAS MANQUER!

SIAL Canada 2025 est un rendez-vous du 29 avril au 1er mai au Enercare Centre de Toronto.

