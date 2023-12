QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Alors que ses députés étaient prêts à continuer le travail, Québec solidaire dénonce l'imposition du bâillon par la CAQ et s'inquiète pronfondément des conséquences de l'adoption forcée de cette loi encore pleine de problèmes.

« Le seul parti responsable du bâillon sur le projet de loi 15 c'est la CAQ. Nous l'avons dit à plusieurs reprises : nous sommes prêts à siéger pendant les Fêtes aussi longtemps que nécessaire. Malheureusement, la CAQ est prête à tourner les coins ronds pour partir en vacances. C'est un triste jour pour le Québec », a indiqué le leader parlementaire de Québec solidaire, Alexandre Leduc.

Un bâillon aux graves conséquences

« Imposer un bâillon sur le 2e plus gros projet de loi de l'histoire du Québec, alors que les oppositions ont trouvé de nombreuses erreurs et qu'il en reste probablement autant est inexcusable. Toutes les oppositions collaborent depuis le début, on aurait pu limiter les dégâts si la CAQ nous avait laissé faire notre travail jusqu'au bout », s'indigne Guillaume Cliche-Rivard, député de Saint-Henri-Sainte-Anne.

« La réforme Dubé c'est plus de centralisation, plus de privé et plus de bureaucratie alors que ce dont on a besoin ce sont des soins et du personnel pour les donner! Pendant ce temps là, il y a des personnes qui meurent aux urgences, c'est ça qui devrait être la plus grande préoccupation de Christian Dubé », souligne Vincent Marissal, député de Rosemont.

Faits saillants:

Le projet de loi 15 est le 2e plus gros projet de loi de l'histoire du Québec après le code civil

Ce projet de loi équivaut à environ 5 projets de loi réguliers

C'est le 5e bâillon de la CAQ en 5 ans

Des dizaines de groupes et organisations s'opposent au projet de loi

Depuis le début de l'étude détaillée: Articles adoptés : 759 Amendements adoptés pour corriger des erreurs du gouvernement : 464



SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Camille Godbout, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 562-8204 ou [email protected]