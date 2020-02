Le service Virements de fonds internationaux de la Banque Scotia : un moyen simple et économique d'envoyer de l'argent pour les Canadiens

La nouvelle solution numérique permet aux clients d'envoyer des fonds à l'étranger de façon simple, économique et sécuritaire



TORONTO, le 24 févr. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui le lancement du service Virements de fonds internationaux de la Banque Scotia, une nouvelle solution numérique à faible coût qui permet aux clients d'envoyer des fonds à l'étranger au moyen des services bancaires mobiles ou de Scotia en direct.



Le service Virements de fonds internationaux de la Banque Scotia répond à un besoin essentiel pour des millions de Canadiens : la possibilité d'envoyer facilement des fonds à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Royaume-Uni, aux Philippines et dans plusieurs pays d'Europe. En suivant quelques étapes simples, les clients peuvent envoyer de l'argent en quelques secondes et à peine un jour plus tard, leurs destinataires peuvent y accéder.

« Nous sommes ravis de lancer une solution numérique novatrice qui permet aux clients d'envoyer des fonds à l'étranger de façon simple, économique et sécuritaire », déclare D'Arcy McDonald, premier vice-président, Dépôts de détail, placements et paiements de la Banque Scotia. « En envoyant de l'argent à l'étranger au moyen des services bancaires mobiles ou en ligne, les clients évitent le processus souvent long, complexe et onéreux des virements internationaux traditionnels. »

Qu'il s'agisse d'envoyer de l'argent à sa famille, de payer des droits de scolarité ou de rembourser un ami pour des vacances à l'étranger, à seulement 1,99 $* par opération, le service Virements de fonds internationaux de la Banque Scotia est une option rentable. De plus, il n'y a aucuns frais d'opération pour les titulaires du forfait Ultime et pour les nouveaux arrivants au Canada.

« La Banque Scotia réalise une véritable transformation numérique et élabore des solutions qui visent à simplifier l'expérience bancaire des clients », affirme Anya Schnoor, vice-présidente à la direction, Produits de détail à la Banque Scotia. « Nous voulons améliorer l'expérience client dans l'ensemble de nos canaux grâce à des outils et à des solutions numériques simples et faciles à utiliser. »

*Les taux de change s'appliquent. Pour en savoir plus sur le service Virements de fonds internationaux de la Banque Scotia, visitez le www.banquescotia.com/envoidefonds



À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.http://www.scotiabank.com/

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : Carina Ruas, Banque Scotia, [email protected], 416-590-7929

