Le déploiement des caméras corporelles Axon par le SPT a fait l'objet d'une analyse des fournisseurs pendant plus de six ans. Grâce à ce vaste processus d'évaluation, Axon a démontré que ses solutions d'équipements et de logiciels offriront les avantages suivants au SPT :

Relations avec la communauté : Les caméras corporelles d'Axon donnent une meilleure image de ce qui s'est produit lors d'un événement et améliorent l'imputabilité des policiers. Avec « Axon Citizen », le SPT sera en mesure de recueillir des preuves numériques directement auprès du public et de les sauvegarder sur la plate-forme infonuagique. Cela permettra aux citoyens de Toronto de partager plus facilement des informations avec le SPT et de les rendre accessibles plus rapidement pour les enquêtes de façon sécuritaire.

Les caméras corporelles d'Axon donnent une meilleure image de ce qui s'est produit lors d'un événement et améliorent l'imputabilité des policiers. Avec « Axon Citizen », le SPT sera en mesure de recueillir des preuves numériques directement auprès du public et de les sauvegarder sur la plate-forme infonuagique. Cela permettra aux citoyens de de partager plus facilement des informations avec le SPT et de les rendre accessibles plus rapidement pour les enquêtes de façon sécuritaire. Économies de coûts : L'utilisation d'Axon Evidence, une plate-forme infonuagique de gestion des preuves numériques, permettra au SPT de réduire les coûts, les ressources et les équipements en infrastructure informatique. « Axon Evidence » offre des économies importantes en permettant aux agences de trier, de gérer, d'examiner, d'étiqueter, de transcrire et de partager les éléments de preuve numériquement afin qu'ils puissent être plus rapidement disponibles pour les enquêtes et les procédures judiciaires.

« Prendre la décision d'opter pour un programme de caméras corporelles Axon a été la meilleure décision pour le Service de police de Toronto parce que les caméras ne constituent qu'une partie de la solution », explique le surintendant Michael Barsky du SPT. « La valeur réelle se situe dans la solution de gestion des preuves numériques qui nous permettra de gérer et de partager les preuves avec facilité, rapidité et à moindre coûts. Je suis heureux de faire l'expérience des avantages que ces caméras, soutenues par « Axon Evidence », apporteront à nos policiers et à la communauté. « Le Service de police de Toronto ouvre la voie avec la mise en place de caméras corporelles connectées et d'une technologie novatrice pour les services de police canadiens et nous sommes ravis de nous associer à eux », a déclaré Vishal Dhir, directeur général d'Axon au Canada. « Il s'agit d'une excellente occasion pour le Service d'exploiter véritablement la puissance du réseau Axon en utilisant des caméras pour la transparence et des logiciels basés sur l'infonuage. Ces outils aideront à accroître l'efficacité et à réduire les coûts, ce qui profitera à l'ensemble de la communauté. »

