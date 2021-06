LONDON, ON, le 14 juin 2021 /CNW/ - Le service de police de London et l'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) communiquent de nouveaux renseignements à la suite de l'homicide de quatre membres d'une famille et de la tentative d'homicide d'un cinquième provenant de la même famille.

Le 6 juin 2021, cinq victimes ont été happées par une camionnette noire que conduisait prétendument un homme seul (identifié plus tard comme Nathaniel Veltman, 20 ans), à l'angle de Hyde Park Road et de South Carriage Road à London, en Ontario.

Le 7 juin 2021, le service de police de London a accusé M. Veltman de quatre chefs de meurtre au premier degré et d'un chef de tentative de meurtre.

Le service de police de London a travaillé en collaboration avec l'EISN de la GRC, le ministère du Procureur général (MPG) et le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) pour déterminer que les meurtres constituent une activité terroriste. Par conséquent, les procureurs généraux aux niveaux fédéral et provincial ont donné leur consentement pour entamer des procédures en matière de terrorisme, alléguant que les meurtres et la tentative de meurtre constituent également une activité terroriste.

Aujourd'hui, Nathaniel Veltman a comparu au palais de justice de London, au 80, rue Dundas, pour répondre aux accusations suivantes :

Meurtre au premier degré, en violation de l'article 235 du Code criminel (quatre chefs) qui, en plus d'être des meurtres planifiés et délibérés en vertu de l'article 231 (2) du Code criminel , constituent également des infractions de terrorisme en vertu des articles 2, 83.01 (1) (b) et 231 (6.01) du Code criminel; et

(quatre chefs) qui, en plus d'être des meurtres planifiés et délibérés en vertu de l'article 231 (2) du , constituent également des infractions de terrorisme en vertu des articles 2, 83.01 (1) (b) et 231 (6.01) du Tentative de meurtre, en violation de l'article 239 (1) du Code criminel (un chef) qui, en plus d'être une tentative de meurtre, constitue également une infraction de terrorisme en vertu des articles 2, 83.01 (1) (b) et 83.27 du Code criminel.

Le service de police de London et l'EISN de la GRC souhaitent rassurer le public qu'il n'y a aucune autre menace connue ou soupçonnée pour le public associée à l'accusé pour le moment. L'enquête est en cours et continuera de faire l'objet de collaboration entre le service de police de London et l'EISN de la GRC.

Si vous avez été témoin ou si vous êtes au courant d'actes d'extrémisme criminel ou d'activités suspectes qui pourraient constituer une menace pour la sécurité publique ou nationale, nous vous encourageons à le signaler au service de police de London en composant le 1 519 661-5670 ou plus largement au Canada, en communiquant avec le Réseau infosécurité national au 1 800 420-5805. En cas d'urgence, composez le 911.

Nous encourageons toute personne qui a besoin d'aide à communiquer avec les Services aux victimes de Middlesex-London au 519 661-5636.

