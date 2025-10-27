Les résultats du dernier Rapport annuel indiquent une hausse de 17 % des demandes traitées par ce service indépendant de règlement de différends.

TORONTO, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Le Service de conciliation en assurance de dommages (SCAD) a présenté son Rapport annuel 2024-2025 lors de son assemblée générale annuelle à Toronto le 23 octobre dernier. Pour la deuxième fois de suite, l'organisation a dépassé son nombre record de prises de contact initiales par les consommateurs, avec plus de 7 300 demandes traitées. Le SCAD n'a jamais été sollicité autant que cette année et affiche une augmentation de 17 % par rapport à son exercice précédent.

Comme le souligne April Schulze, directrice générale et ombudsman du SCAD, « les chiffres de notre dernier Rapport annuel illustrent tant le volume que la complexité des dossiers que nous traitons, ainsi que notre engagement continu à aider les consommateurs à régler leurs différends efficacement ».

Points forts du Rapport annuel 2024-2045 :

36,876 visites du site Web enregistrées au total

visites du site Web enregistrées au total 7 330 demandes reçues au total

demandes reçues au total 550 dossiers traités en conciliation informelle

dossiers traités en conciliation informelle 6 dossiers traités en médiation

dossiers traités en médiation 2 dossiers traités en arbitrage

Aussi, le SCAD a restructuré son équipe de résolution des plaintes cette année de manière à mieux gérer sa croissance et répondre plus efficacement au nombre grandissant de plaintes déposées. C'est ainsi que le SCAD a réduit le temps moyen de clôture de dossier de 48,3 jours à 38,25 jours, tout en augmentant le nombre moyen de clôtures par mois de 432 à 655 dossiers.

Par ailleurs, tous les cinq ans, le conseil d'administration du SCAD nomme un évaluateur tiers indépendant chargé de procéder à l'examen de la gouvernance et des activités du SCAD, qui, chaque fois, se montre en tous points conforme aux lignes directrices prescrites. À la dernière revue indépendante en 2022, le SCAD a reçu cinq recommandations d'améliorations à apporter, qui ont toutes été dûment mises en place.

Voici maintenant plus de 23 ans que le SCAD reste engagé à fournir aux Canadiens des services indépendants de règlement de différends en matière d'assurance de dommages, et nous sommes fiers d'avoir aidé jusqu'ici plus de 80 000 Canadiens.

Au sujet du Service de conciliation en assurance de dommages

Le Service de conciliation en assurance de dommage (SCAD) est un organisme indépendant créé en 2002 dans le seul but d'aider les consommateurs canadiens à résoudre les différends qui les opposent à leur compagnie d'assurance de dommages. Notre objectif est de mettre à contribution notre vaste expérience et notre connaissance de l'industrie afin de trouver des compromis équitables entre les consommateurs et leurs fournisseurs d'assurance. Tout consommateur canadien titulaire d'une police d'assurance de dommages qui est aux prises avec un problème ou un différend concernant un assureur adhérent du SCAD peut enclencher le processus de résolution en nous communiquant le détail de sa plainte. Les services du SCAD sont offerts gratuitement, en français et en anglais. Les dossiers traités par le SCAD se rapportent généralement aux demandes de règlement de sinistre, à l'interprétation de la couverture d'assurance et à la gestion des polices d'assurance.

SOURCE Service de conciliation en assurance de dommages

Personne-ressource pour les médias : Taylor Jantzi, Global Public Affairs, [email protected]