OTTAWA, le 28 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Anne Kelly, commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC), a fait la déclaration suivante :

« J'accueille le premier rapport annuel du Comité consultatif sur la mise en œuvre des unités d'intervention structurée (UIS) et le remercie de ses recommandations.

La raison d'être du SCC est de réhabiliter les détenus et d'assurer la sécurité de la population canadienne. Toutes nos activités visent à aider les détenus et à les préparer à réussir leur réinsertion dans nos collectivités. Je tiens à remercier les membres de notre personnel qui travaillent fort et se présentent au travail tous les jours pour faire une différence et transformer des vies. Les UIS ont représenté une transformation historique pour le SCC, et je remercie notre équipe de son dévouement constant et de ses contributions continues, d'autant plus que les UIS ont été mises en place seulement quelques mois avant la pandémie mondiale. Les UIS constituent un changement de culture dans les services correctionnels, et nous continuons de travailler assidûment avec les membres de notre personnel afin de soutenir notre vision commune.

Le rapport du Comité consultatif présente un certain nombre de recommandations visant à mieux appuyer le fonctionnement global des UIS. Notre réponse décrit les progrès que nous avons réalisés dans de nombreux domaines, ainsi que les mesures concrètes que nous prenons.

En guise de contexte, il arrive parfois que des détenus ne puissent pas résider en toute sécurité dans une population carcérale régulière en raison du risque qu'ils présentent pour les autres ou pour leur propre sécurité. C'est pour ces détenus que des UIS ont été mises en place dans 15 de nos 43 établissements. Les UIS ont pour objet d'aider les détenus et de leur donner continuellement l'occasion de participer à des interventions et à des programmes visant à favoriser leur réintégration dans une population carcérale régulière convenable dès que possible. En moyenne, on compte chaque jour environ 150 détenus dans les UIS, ce qui représente 1,2 % des détenus sous responsabilité fédérale au Canada.

Au cours des dernières années, la pandémie a eu de nombreuses répercussions sur nos activités, ayant parfois pour effet d'entraîner une réduction des effectifs et d'entraver la prestation des programmes et des services afin de prévenir la propagation de la COVID-19 dans nos installations. Il a donc fallu adopter des approches novatrices et créatives, tout en poursuivant nos efforts en vue de cerner les problèmes, les défis et les possibilités, et prendre les mesures requises pour veiller à ce que le modèle des UIS fonctionne comme prévu.

En nous appuyant sur les résultats des deux missions d'audit réalisées par le SCC, le rapport du Comité consultatif et l'expérience que nous avons acquise à ce jour, nous prenons un certain nombre de mesures, notamment :

Améliorer le modèle de dotation pour les UIS : ajouter de nouveaux postes dans les UIS, comme des postes de conseiller en comportement, d'analyste des données/de coordonnateur des activités et d'analyste du renseignement de sécurité, ce qui contribuera à accroître les interventions offertes par le SCC, à offrir davantage d'options pour passer du temps à l'extérieur de la cellule et interagir avec les autres, et à traiter les cas complexes pour trouver des populations carcérales régulières convenables pour les détenus dans les UIS.

ajouter de nouveaux postes dans les UIS, comme des postes de conseiller en comportement, d'analyste des données/de coordonnateur des activités et d'analyste du renseignement de sécurité, ce qui contribuera à accroître les interventions offertes par le SCC, à offrir davantage d'options pour passer du temps à l'extérieur de la cellule et interagir avec les autres, et à traiter les cas complexes pour trouver des populations carcérales régulières convenables pour les détenus dans les UIS. Accroître les options de mobilisation des détenus : mettre en œuvre des approches novatrices ainsi que des activités, des programmes et des interventions afin d'accroître les options offertes aux détenus pour passer plus de temps à l'extérieur de leur cellule et interagir avec les autres. Cela comprend le recours à des organisations et bénévoles externes, à des Aînés et à des programmes comme l'initiative « Health for Life » qui, à ce jour, a aidé dix détenus dans une UIS à obtenir leur diplôme d'études secondaires : https://youtu.be/4FMMh_QdTgU.

mettre en œuvre des approches novatrices ainsi que des activités, des programmes et des interventions afin d'accroître les options offertes aux détenus pour passer plus de temps à l'extérieur de leur cellule et interagir avec les autres. Cela comprend le recours à des organisations et bénévoles externes, à des Aînés et à des programmes comme l'initiative « Health for Life » qui, à ce jour, a aidé dix détenus dans une UIS à obtenir leur diplôme d'études secondaires : https://youtu.be/4FMMh_QdTgU. Améliorer nos processus de collecte de données, de suivi et de production de rapports : une version améliorée de notre application Évolution à long terme-UIS (ELT‑UIS) a été mise en œuvre afin d'assurer un suivi en temps réel du temps passé à l'extérieur de la cellule, des interactions avec les autres et des recommandations pertinentes en matière de santé. Cela nous aide à mieux cerner les problèmes et les tendances et à y donner suite.

une version améliorée de notre application Évolution à long terme-UIS (ELT‑UIS) a été mise en œuvre afin d'assurer un suivi en temps réel du temps passé à l'extérieur de la cellule, des interactions avec les autres et des recommandations pertinentes en matière de santé. Cela nous aide à mieux cerner les problèmes et les tendances et à y donner suite. Comprendre les particularités régionales qui caractérisent les différentes UIS et en tenir compte : des pratiques exemplaires ont été établies et communiquées à l'échelle nationale, et chaque UIS préparera un plan d'action adapté à la population carcérale en vue de la mise en œuvre de ces pratiques.

des pratiques exemplaires ont été établies et communiquées à l'échelle nationale, et chaque UIS préparera un plan d'action adapté à la population carcérale en vue de la mise en œuvre de ces pratiques. Examiner les politiques, les pratiques et les procédures : nous avons examiné les politiques et publié trois bulletins de politique provisoires depuis la mise en place des UIS afin de clarifier les rôles et les procédures. Un examen complet des politiques est en cours, dans le cadre duquel les employés, les partenaires et les intervenants seront consultés. De plus, le SCC examinera et mettra à jour ses Lignes directrices sur la communication de renseignements sur la santé afin de favoriser la communication opportune des renseignements sur la santé.

nous avons examiné les politiques et publié trois bulletins de politique provisoires depuis la mise en place des UIS afin de clarifier les rôles et les procédures. Un examen complet des politiques est en cours, dans le cadre duquel les employés, les partenaires et les intervenants seront consultés. De plus, le SCC examinera et mettra à jour ses Lignes directrices sur la communication de renseignements sur la santé afin de favoriser la communication opportune des renseignements sur la santé. Renforcer la formation et l'apprentissage continu des employés : de premiers ateliers d'intégration ont été offerts à tous les membres du personnel des UIS, et nous sommes en train de concevoir d'autres occasions de perfectionnement professionnel pour les employés des UIS. Le SCC envisage la mise en œuvre d'un programme national d'intégration pour les nouveaux agents correctionnels/intervenants de première ligne comprenant du mentorat, de l'encadrement et de la formation.

Depuis la mise en place des UIS, nous avons reconnu l'importance de veiller à ce que les détenus se prévalent des possibilités qui leur sont offertes de passer du temps à l'extérieur de leur cellule et d'avoir des interactions avec les autres. Comme nous l'avons décrit dans notre réponse, nous nous efforçons constamment de faire participer les détenus aux interventions, aux activités et aux programmes et de les encourager à se prévaloir des possibilités qui leur sont offertes, car elles sont essentielles à leur bien-être et à leur réhabilitation.

Nous poursuivrons nos efforts en vue de mettre en œuvre les mesures et de donner suite aux engagements présentés dans notre réponse. Le SCC continuera également de mobiliser ses organes de surveillance externes et ses intervenants afin de donner suite à tout commentaire ou à toute recommandation qu'ils porteront à son attention. D'importantes fonctions de surveillance sont intégrées à notre système, ce qui nous aide à apporter continuellement des améliorations et, au bout du compte, ces efforts contribueront directement à l'obtention de meilleurs résultats en matière de sécurité publique pour l'ensemble de la population canadienne. »

Liens connexes :

SOURCE Service correctionnel Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Relations avec les médias, Service correctionnel du Canada, 613-992-7711, [email protected]