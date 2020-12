OTTAWA, ON, le 5 déc. 2020 /CNW/ - Le Service correctionnel du Canada (SCC) compte plus de 4 500 bénévoles qui consacrent temps et énergie à travailler auprès des délinquants sous sa responsabilité et à leur apporter du soutien. À l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, le SCC souhaite reconnaître et remercier tous ses bénévoles pour leur service.

Chaque année, le SCC rend hommage à un bénévole exemplaire en lui remettant le Prix Taylor. Nous sommes ravis d'annoncer que M. Darryl McCullough est le récipiendaire du Prix Taylor de 2019 en reconnaissance de ses 22 années de service exceptionnel à l'Établissement de Beaver Creek.

Pendant la pandémie de COVID-19, les bénévoles et les membres du personnel ont trouvé des moyens novateurs de soutenir les délinquants virtuellement. Les bénévoles restent en contact avec eux en leur offrant des services par téléphone et par courrier, ainsi que par l'intermédiaire de groupes virtuels et de clubs de lecture. Ils continuent de briller en cette période difficile par leur engagement et leur dévouement visant à amener un changement positif.

Les bénévoles aident le SCC à réaliser son mandat et sa mission qui consistent à encourager et à aider les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois en leur offrant des programmes de réhabilitation et en aidant les délinquants mis en liberté à se réadapter à la vie dans la collectivité. Ils mettent à profit leurs compétences et leurs talents, en apprennent davantage sur le système de justice pénale et contribuent à la sécurité de leur collectivité.

Faits en bref

Le SCC a des bénévoles de tous les âges et de tous les milieux qui représentent la diversité de la société canadienne.

Le SCC compte sur la participation de la collectivité pour assurer la prestation efficace de ses programmes et services et pour favoriser la réinsertion sociale en toute sécurité des délinquants.

Créé en novembre 2001, le Prix Taylor est nommé en l'honneur de M. Charles Taylor et de son épouse Charlotte de Wolfville , en Nouvelle-Écosse, pour le dévouement dont ils ont fait preuve pendant de nombreuses années comme conseillers spirituels auprès des délinquants dans les établissements correctionnels et dans la collectivité. Il souligne également la participation de M. Taylor à l'élaboration du programme de formation des aumôniers en milieu carcéral.

Citation

« Des milliers de Canadiens et de Canadiennes consacrent bénévolement leur temps, leur énergie et leur passion à aider les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois, ce qui contribue à assurer la sécurité publique. Ils aident les délinquants à réussir leur transition de l'incarcération à la vie dans la collectivité. Je suis reconnaissante envers tous nos bénévoles et je présente mes sincères félicitations au récipiendaire du Prix Taylor de cette année, M. Darryl McCullough, dont la contribution en tant que bénévole a fait une énorme différence. »

Anne Kelly, commissaire, Service correctionnel du Canada

