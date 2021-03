OTTAWA, ON, le 5 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le Service correctionnel du Canada (SCC) a annoncé une mise à jour à son programme des fermes pénitentiaires, lequel est offert aux établissements de Joyceville et de Collins Bay à Kingston, en Ontario. Les délinquants participant au programme ont eu la possibilité d'acquérir des compétences techniques, transférables et générales en participant à des activités de formation en cours d'emploi et de formation professionnelle associées aux exploitations agricoles.

Depuis 2019, le SCC met en œuvre graduellement le programme des fermes pénitentiaires, dans le cadre duquel des délinquants ont participé à diverses affectations associées aux exploitations agricoles dans le cadre du programme d'emploi. À ce jour, 247 certificats professionnels directement reliés à l'agriculture ont été délivrés à des délinquants, et d'autres certificats ont été délivrés pour le travail accompli dans le cadre de la mise en œuvre des activités des fermes pénitentiaires, comme les travaux de construction liés aux rénovations requises.

Le SCC a entamé la planification en vue de la reprise de ses exploitations agricoles après avoir reçu un financement de 4,3 millions de dollars sur cinq ans dans le Budget de 2018 consenti pour soutenir cette initiative. À la suite de consultations auprès de membres de la collectivité et d'intervenants, le SCC travaille à établir un troupeau de vaches laitières depuis 2019, lequel est actuellement logé dans des étables rénovées à l'Établissement de Collins Bay, tandis qu'il s'efforce de peaufiner ses plans en vue de la construction de nouvelles étables à vaches laitières à l'Établissement de Joyceville.

Le SCC travaille avec diligence à élaborer et à finaliser les plans pour les étables à vaches laitières, tout en procédant à la mise en œuvre d'autres activités liées au programme d'emploi, telles que la production de cultures agricoles, l'apiculture et certaines activités liées aux vaches laitières. Compte tenu des défis financiers imprévus en vue de gérer la pandémie mondiale de COVID-19 à l'échelle de l'organisation, le SCC a décidé de concentrer ses opérations laitières sur les vaches laitières et de mettre temporairement en pause la mise en œuvre du programme des chèvres laitières.

Le programme des chèvres laitières reprendra une fois que les effets de la pandémie de COVID-19 pourront être pleinement évalués. Entre-temps, le SCC continuera de mobiliser les membres de la collectivité et les intervenants et poursuivra la mise en œuvre des activités liées aux vaches laitières, y compris la construction d'une nouvelle étable à l'Établissement de Joyceville. Les détenus participeront également à diverses autres activités agricoles, dont la production de cultures agricoles, l'horticulture, l'apiculture, la production de sirop d'érable, la réparation de clôture, des activités environnementales/en zone verte, la gestion forestière et les soins/l'exploitation du bétail.

Citation

« Le programme des fermes pénitentiaires aide les détenus sous responsabilité fédérale à trouver un emploi valorisant, ce qui est un facteur contributif dans la réussite de leur réinsertion sociale. Les délinquants qui trouvent un emploi dans la collectivité sont trois fois moins susceptibles d'être repris en charge par le SCC pour une nouvelle infraction. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires et intervenants afin de renforcer nos programmes de sorte qu'ils répondent aux besoins des détenus et de la collectivité. »

Anne Kelly, Commissaire du SCC

Faits en bref

Les exploitations agricoles du SCC sont administrées par CORCAN, l'organisme de service spécial du SCC, et offrent aux détenus sous responsabilité fédérale la possibilité d'acquérir d'importantes compétences et une formation en cours d'emploi en vue de leur éventuelle réinsertion sociale en toute sécurité.

La mise en œuvre du programme des fermes pénitentiaires, qui fait partie du programme d'emploi et d'employabilité des délinquants, s'est amorcée en 2018. La mise en œuvre intégrale s'étendra sur une période de cinq ans.

Tous les délinquants participant au programme acquièrent une expérience de travail précieuse, ainsi que des compétences essentielles qu'ils mettent en pratique, tout en participant à des activités significatives durant leur incarcération, ce qui les aidera à trouver un emploi valorisant à leur retour dans la collectivité.

Les délinquants participant à la production de cultures agricoles font pousser des légumes pour leur propre consommation et pour donner à la banque alimentaire locale. Cela comprend de faire pousser une rangée dans les jardins pour contribuer à Loving Spoonful, un organisme de bienfaisance dans la collectivité de Kingston .

SOURCE Service correctionnel Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Service correctionnel du Canada, 613-992-7711, [email protected]

