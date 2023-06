Le service cellulaire amélioré est maintenant disponible dans neuf collectivités de l'Est de l'Ontario

BELLEVILLE, ON, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le Réseau régional de l'Est ontarien (RREO), le ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, Infrastructure Canada et Rogers Communications ont annoncé aujourd'hui que les services mobiles 5G de Rogers sont maintenant disponibles dans neuf collectivités de l'Est de l'Ontario, dont quatre comtés et une municipalité à palier unique.

Grâce à neuf nouveaux sites sans fil et à des mises à niveau de 37 sites existants, le service 5G de Rogers est maintenant disponible pour la première fois dans les régions mal desservies suivantes :

La route 2 de l' Ontario , de Belleville à Shannonville

, de à Zones Sud du parc provincial Sandbanks

Healey Falls à Campbellford Sud, dans le comté de Northumberland

à Campbellford Sud, dans le comté de Northumberland Archer's Road à la route 2, dans le comté de Northumberland

Bridgenorth , dans le comté de Peterborough

, dans le comté de Camp Kawartha, dans le comté de Peterborough

Glasgow Station à la route 17, dans le comté de Renfrew

Demorestville , dans le comté de Prince Edward

, dans le comté de Route 7 à Maberly , dans le comté de Lanark

Cette annonce se fait dans le cadre du projet de connectivité cellulaire entrepris par RREO, réalisé au titre d'un partenariat entre les secteurs public et privé, d'une valeur de 300 millions de dollars, et qui vise à améliorer et à étendre les services cellulaires dans les régions rurales de l'Est de l'Ontario. Près de la moitié du financement accordé à ce projet est offert conjointement par les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que par les représentants municipaux membres de l 'Eastern Ontario Warden's Caucus (EOWC) et la plupart des municipalités membres de l'Eastern Ontario Mayors' Caucus (EOMC). Le reste de l'investissement est couvert par Rogers Communications, sélectionnée à l'issue d'un processus d'appel d'offres concurrentiel.

En vertu de ce partenariat, Rogers entreprendra d'ici 2025 la construction et la colocalisation de plus de 300 nouvelles tours de télécommunication, et modernisera plus de 300 sites existants avec la technologie 5G - apportant une infrastructure essentielle à un plus grand nombre de municipalités et de collectivités autochtones de l'Est de l'Ontario. À ce jour, 13 nouveaux sites sans fil sont en service et des mises à niveau ont été effectuées sur 297 sites existants.

Ce projet d'expansion du sans-fil améliore la sécurité publique et offre une tranquillité d'esprit à tous les résidents afin qu'ils puissent appeler des services d'urgence et utiliser des applications de navigation le long des routes rurales et éloignées de l'Est de l'Ontario.

« Avec l'appui du financement fédéral, provincial et municipal et du partenariat avec Rogers, nous comblons les lacunes dans les services mobiles, » a déclaré le président de RREO, Pierre Leroux. « Ces expansions de réseaux permettront aux résidents d'avoir accès à de meilleurs services cellulaires, d'améliorer la qualité de vie et de créer de nouvelles possibilités économiques. »

« Rogers est fière de travailler en partenariat avec ses partenaires gouvernementaux et le Réseau régional de l'Est ontarien afin d'offrir aux résidents et aux entreprises de ces neuf collectivités l'accès à la meilleure technologie 5G et de brancher encore plus de Canadiens dans la région, » a déclaré Phil Hartling, président, Wireless, Rogers Communications. « Nous nous engageons à offrir une expérience sans faille dans l'Est de l'Ontario et à faire des investissements à long terme pour que tous les Canadiens puissent accéder au plus grand réseau sans fil 5G du Canada. »

« C'est formidable de voir le Réseau régional de l'Est ontarien et Rogers Communications, en partenariat avec le ministre LeBlanc, travailler sur le projet de connectivité cellulaire, » a déclaré Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités. « Ce projet, d'une valeur de plus de 300 millions de dollars, contribuera à la création et à la mise à niveau de centaines de sites de télécommunications. Cette initiative continuera d'appuyer les familles de nos collectivités lorsqu'il s'agit de travailler, d'étudier et d'accéder aux services essentiels.

« Notre gouvernement continue de bâtir des collectivités plus fortes en veillant à ce que les familles, les entreprises et les résidents de l'Est de l'Ontario aient accès à des services cellulaires fiables, » a déclaré l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario. « En investissant dans ce projet et en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires, nous avons des pelles sur le terrain pour améliorer la connectivité des habitants de cette province maintenant et dans l'avenir. »

À propos de RREO

Le Eastern Ontario Regional Network (EORN) ou Réseau régional de l'Est ontarien (RREO) est connu pour son ambition qui aspire à dynamiser le développement et la croissance économique, et ce, en agissant en faveur de l'amélioration et de l'exploitation de l'accès à la large bande et de la connectivité cellulaire dans la région. Fondé par le Eastern Ontario Warden's Caucus (EOWC), RREO est un organisme sans but lucratif. Depuis 2010, RREO a réussi è mobiliser des centaines de millions de dollars d'investissements fédéraux, provinciaux et privés pour améliorer la connectivité dans la région rurale.

Dans le cadre de son projet de connectivité cellulaire, RREO collabore avec les collectivités autochtones en vue d'offrir une nouvelle infrastructure cellulaire construite dans le respect des droits issus de traités et du patrimoine autochtone. À la lumière des commentaires de plusieurs Premières nations, RREO s'est engagé à aller au-delà des pratiques de l'industrie et à mener des évaluations archéologiques sur la plupart des sites où seront érigées les nouvelles tours.

Entre 2010 et 2014, RRE) a contribué à améliorer l'accès à la large bande dans près de 90 % de l'Est de l'Ontario, et ce, grâce à un partenariat public-privé dont la valeur a atteint 175 millions de dollars. Le réseau a été financé par les gouvernements fédéral et provincial, les administrations municipales et les fournisseurs de services privés. Au terme du projet, 423 000 foyers et entreprises ont pu accéder à des services de téléchargement d'une vitesse pouvant atteindre 10 Mbps. Le projet a également entraîné un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars de la part du secteur privé dans la région, en plus de leurs engagements initiaux.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et des médias qui fournit des services de communication et de divertissement au grand public et aux entreprises. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI. A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.rogers.com ou https://investisseurs.rogers.com.

SOURCE Eastern Ontario Regional Network

Renseignements: Lisa Severson, Réseau régional de l'Est ontarien, Directrice des communications, 613-213-8520, [email protected]; Rogers Communications, [email protected], 1-844-226-1338