Le sens des affaires : le nouveau balado de la FCCQ

Une première saison qui explore les facettes de la pénurie de main-d'œuvre au Québec





MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec est fière de présenter son nouveau balado Le sens des affaires. Dans cette première saison de cinq épisodes, Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ, va à la rencontre d'intervenants de milieux variés pour échanger sur les causes, les impacts et les solutions potentielles à la pénurie de main-d'œuvre qui touche actuellement la province.

Immigration, formation ou encore rétention des travailleurs expérimentés, quelles solutions existent pour combler le manque de personnel ? La FCCQ offre un lieu de discussion sur les différentes réalités des entreprises et sur les initiatives inspirantes mises en place.

« La pénurie de main-d'œuvre que nous connaissons au Québec est un combat à mener mais elle n'est pas une fatalité. Il existe des pistes de solution pour réduire son impact et nous souhaitions les mettre en lumière. Je suis particulièrement fier de ce nouveau projet de balado et j'espère que nos auditrices et auditeurs prendront le même plaisir à l'écoute des épisodes que j'ai eu à les enregistrer avec nos intervenants passionnants », Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Les cinq épisodes de la série sont à découvrir dès maintenant sur toutes les plateformes :

Épisode 1 : Réalités régionales - Partie 1, en direct des Îles de la Madeleine avec Antonin Valiquette, directeur général de la Chambre de commerce des Îles de la Madeleine.

Antonin Valiquette, directeur général de la commerce des Îles de la Madeleine. Épisode 2 : Immigration - Défis et avantages avec Serge Loubier , président et chef de la direction chez Imprimeur Marquis et Nicolas Clusiault , vice-président RH et projets spéciaux chez Momentum Technologies.

avec , président et chef de la direction chez Imprimeur Marquis et , vice-président RH et projets spéciaux chez Momentum Technologies. Épisode 3 : Réalités régionales - Partie 2, pleins feux sur Sept-Îles avec Claude Gosselin , président et chef de la direction chez Aluminerie Alouette.

avec , président et chef de la direction chez Aluminerie Alouette. Épisode 4 : Travailleurs expérimentés - La grande séduction (bis) avec geneviève bich, vice-présidente des ressources humaines chez Metro et Nicole Boivin , consultante en ressources humaines.

avec geneviève bich, vice-présidente des ressources humaines chez Metro et , consultante en ressources humaines. Épisode 5 : Requalification et formation - Regards croisés du milieu académique et du terrain avec Sophie d'Amours, rectrice de l'Université Laval , Éric Courchesne, chef de service par intérim au CIUSS de l'Est de l'île de Montréal et ancien restaurateur et Bernard Tremblay , président de la Fédération des Cégeps.

Le projet a été mené avec l'appui de Rivercast Média et NATIONAL.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Grâce à son vaste réseau de 125 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

À propos de NATIONAL

NATIONAL est la plus importante firme-conseil en relations publiques au Canada, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, avec des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Saint John, Halifax et Saint-Jean. L'offre de NATIONAL inclut également NATIONAL Equicom, chef de file de l'industrie en relations investisseurs et communication financière. Le Cabinet de relations publiques NATIONAL fait partie d'AVENIR GLOBAL, la 26e plus importante firme de relations publiques au monde avec 17 bureaux à travers le Canada, les États-Unis et l'Europe et membre du Groupe conseil RES PUBLICA.

À propos de Rivercast Média

Rivercast Média est un réseau indépendant de podcasts qui produit du contenu original pour des particuliers, des entreprises et différentes organisations. Et le diffuse vers un public large ou ciblé selon l'objectif de podcast. Basé au Québec, dans la grande région de Montréal, Rivercast Média propose une approche médiatique différente, déjoue certaines idées préconçues et propose simplement un contenu de qualité. Intéressés par l'actualité, par le monde et les gens qui l'habitent, passionnés de nouvelles technologies et avides de découvertes en tout genre, c'est à travers la passion d'échanger et de partager avec les autres, de créer une communauté et d'écouter que Rivercast Média a été créé par ses dirigeants.

