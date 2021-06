Le secteur Transport terrestre du SCFP s'adresse au ministre des Transports dans une lettre ouverte : une relance économique verte passe par le transport en commun

MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le secteur Transport terrestre du SCFP a publié dans deux journaux reconnus (Journal de Montréal et Le Devoir) une lettre ouverte afin de sensibiliser le ministre des Transports,

François Bonnardel, aux conséquences presque irrémédiables s'il permettait à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de couper l'offre de service de transport public dans la grande région de Montréal.

L'ARTM tient aujourd'hui à 14 h son assemblée publique où il sera question de la possibilité d'exiger d'importantes coupes dans les budgets des sociétés de transport. On peut lire dans la lettre que :

« Cette semaine, nous avons appris avec stupéfaction que les sociétés de transport de la grande région de Montréal subiront encore une fois des coupes significatives dans leurs budgets, mais cette fois pour les années 2022, 2023 et 2024, bien après la fin de la pandémie. En conséquence, certaines évoquent même une possible baisse de service de 15 % à 20 %. C'est inacceptable.

Alors que les spécialistes et les leaders mondiaux soulignent l'importance d'une relance économique verte, votre ministère des Transports sera responsable d'un recul important du transport collectif dans l'ensemble du territoire de la métropole, incluant la Rive-Sud et la Rive-Nord. Pourtant, avec les dépenses de presque 10 milliards de dollars annoncées récemment, votre ministère semble encore avoir de l'argent à dépenser. »

Il s'agit bien sûr de l'annonce du gouvernement qui consacrera 10 milliards de dollars pour la construction controversée d'un tunnel à deux étages dans la région de Québec.

« Cette décision est irresponsable et manque complètement de vision. Ce n'est pas en réduisant le transport en commun aux heures de pointe que le Québec va atteindre ses objectifs. Monsieur Bonnardel, faites preuve de leadership et agissez rapidement », conclut la lettre.

