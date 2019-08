Le secteur Postes Canada déclare une perte avant impôts de 50 millions de dollars au deuxième trimestre

La croissance des volumes et des revenus du secteur Colis a ralenti comparativement aux deux premiers trimestres de 2018

OTTAWA, le 23 août 2019 /CNW/ - Le secteur Postes Canada a affiché une perte avant impôts de 50 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2019, alors que les baisses continues des volumes de courrier ont été compensées par une croissance des volumes de colis plus modeste que les taux de croissance importants enregistrés il y a un an.

Les comparaisons de la perte avant impôts pour le trimestre et depuis le début de l'exercice (période se terminant le 29 juin 2019) par rapport à 2018 tiennent compte des coûts ponctuels importants engagés l'année dernière par suite de la décision sur l'équité salariale pour les factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS). Pour cette raison, la perte avant impôts du secteur pour les deux premiers trimestres de 2019 a diminué de 148 millions de dollars par rapport aux deux trimestres correspondants de l'exercice précédent. Les revenus du secteur ont diminué de 1 million de dollars au deuxième trimestre par comparaison à la même période en 2018 et ont reculé de 27 millions de dollars pour les deux premiers trimestres par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent.

Résultats du secteur Colis

Pour les deux premiers trimestres, les volumes du secteur Colis ont continué à croître modestement par rapport à l'exercice précédent. Au deuxième trimestre, les revenus du secteur Colis se sont accrus de 31 millions de dollars, soit 6,7 %1, et les volumes ont augmenté de 6 millions d'articles, soit 8,8 %, par rapport à la période correspondante de 2018. Les revenus provenant des colis du régime intérieur, la plus importante catégorie de produits, ont également augmenté de 32 millions de dollars, soit 8,8 %, alors que les volumes ont augmenté de 5 millions d'articles, soit 10,5 %. Pour les deux premiers trimestres de 2019, les revenus du secteur Colis se sont accrus de 51 millions de dollars, soit 5,1 %, et les volumes ont augmenté de 7 millions d'articles, soit 5,7 %, par rapport aux deux premiers trimestres de 2018. Pour les deux premiers trimestres, les revenus provenant des colis du régime intérieur ont augmenté de 72 millions de dollars, soit 9,1 %, et les volumes se sont accrus de 11 millions d'articles, soit 12,4 %, par rapport aux deux premiers trimestres de 2018.

Résultats du secteur Courrier transactionnel

Le secteur Courrier transactionnel est composé principalement de lettres, de factures et de relevés. Les volumes de ce secteur ont connu une baisse de 55 millions d'articles, soit 5,7 %, au deuxième trimestre, et les revenus ont diminué de 16 millions de dollars, soit 0,8 %, par rapport au deuxième trimestre de 2018. Pour les deux premiers trimestres de 2019, les volumes du secteur Courrier transactionnel ont baissé de 123 millions d'articles, soit 7,0 %, et les revenus ont diminué de 47 millions de dollars, soit 2,4 %, par rapport à la période correspondante de 2018. Bien que son incidence au cours des deux premiers trimestres ait été partiellement compensée par une hausse tarifaire réglementée pour les articles Poste-lettresMC, le déclin continu des volumes de courrier demeure un important enjeu financier.

Résultats du secteur Marketing direct

Au deuxième trimestre de 2019, les volumes du secteur Marketing direct ont baissé de 73 millions d'articles, soit 4,1 %, alors que les revenus ont diminué de 11 millions de dollars, soit 2,2 %, par rapport à la période correspondante de 2018. Pour les deux premiers trimestres de 2019, les volumes du secteur Marketing direct ont baissé de 143 millions d'articles, soit 5,2 %, alors que les revenus ont diminué de 28 millions de dollars, soit 4,3 %, par rapport à la période correspondante de 2018.

Résultats du Groupe d'entreprises

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a déclaré un bénéfice avant impôts de 11 millions de dollars au deuxième trimestre, une hausse de 202 millions de dollars comparativement à une perte avant impôts de 191 millions de dollars3 pour la période correspondante de 2018. Le principal facteur qui explique le retour à la rentabilité est la perte nettement moins élevée du secteur Postes Canada par rapport à celle enregistrée au deuxième trimestre de 2018, qui comprenait les coûts ponctuels des avantages du personnel résultant de la décision en matière d'équité salariale. Pour les deux premiers trimestres de 2019, le Groupe d'entreprises a comptabilisé un bénéfice avant impôts de 50 millions de dollars, une hausse de 147 millions de dollars comparativement à une perte avant impôts de 97 millions de dollars pour les deux premiers trimestres de 2018. Le secteur Purolator a enregistré un bénéfice net avant impôts de 52 millions de dollars au deuxième trimestre de 2019, soit une augmentation de 6 millions de dollars par rapport à un bénéfice de 46 millions de dollars au deuxième trimestre de 2018. Pour les deux premiers trimestres de 2019, Purolator a enregistré un bénéfice avant impôts de 64 millions de dollars, comparativement à un bénéfice avant impôts de 66 millions de dollars pour la période correspondante de 2018.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.

1. Toutes les valeurs en pourcentage figurant dans le présent communiqué ont été ajustées en fonction du nombre de jours commerciaux. Pour le deuxième trimestre et les deux premiers trimestres de 2019, il y avait un jour commercial de moins qu'aux périodes correspondantes de 2018.



2. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base de Postes Canada et de ses trois filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc.



3. Tous les montants pour l'exercice 2018 du Groupe d'entreprises de Postes Canada ont été retraités à la suite de l'adoption de normes comptables nouvelles ou modifiées.

