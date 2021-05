Les coûts additionnels et le déclin du courrier ont surpassé l'importante croissance du secteur Colis

OTTAWA, ON, le 21 mai 2021 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 77 millions de dollars au premier trimestre de 2021, la hausse des coûts d'exploitation et la baisse des revenus des secteurs Courrier transactionnel et Marketing direct ayant surpassé la croissance importante des revenus du secteur Colis.

Au premier trimestre, nous avons offert un service essentiel et veillé à la sécurité de nos employés alors que la COVID-19 continuait d'avoir des répercussions importantes sur le service postal. Les charges d'exploitation de Postes Canada ont augmenté de 287 millions de dollars au cours du trimestre, par rapport à 2020, en raison des coûts additionnels. Parmi ces coûts, il y a les congés spéciaux pendant la pandémie de COVID-19 pour soutenir les employés qui devaient offrir des soins aux enfants et aux aînés, l'achat de fournitures de santé et de sécurité supplémentaires, l'augmentation des heures supplémentaires, les augmentations de salaire et les coûts supplémentaires de levée, de traitement et de livraison en raison de la croissance des volumes de colis. Trois journées payées additionnelles au cours du premier trimestre de 2021, qui a pris fin le 3 avril, ont également contribué à la hausse des coûts.

Les comparaisons sur 12 mois mettent en évidence le fait que les contrecoups de la COVID-19 ne se sont fait sentir sur les coûts, les revenus et les volumes de la Société que vers la fin du premier trimestre de l'an dernier. Au premier trimestre de 2021, les revenus du secteur Postes Canada ont augmenté de 276 millions de dollars, ou 12,8 %, comparativement à la même période en 2020.

Le secteur Colis de Postes Canada a continué de connaître une forte croissance au premier trimestre de 2021, les Canadiens ayant continué à faire plus d'achats en ligne pendant la pandémie, poursuivant ainsi leur transition soutenue vers le cybercommerce. Le déclin des secteurs Courrier transactionnel et Marketing direct au cours du trimestre est attribuable à l'annulation ou au report d'envois par les entreprises en raison des restrictions découlant de la COVID-19, et à la transition continue vers des solutions numériques. Toutefois, la croissance des revenus du secteur Colis a largement contrebalancé la baisse des revenus des secteurs Courrier transactionnel et Marketing direct.

Résultats du secteur Colis

Les revenus et les volumes du secteur Colis ont augmenté considérablement au premier trimestre de 2021 par rapport à l'an dernier, car les consommateurs ont continué à faire plus d'achats en ligne lorsque les achats en magasin n'étaient pas possibles en raison de la COVID-19. Au premier trimestre, les revenus du secteur Colis ont augmenté de 286 millions de dollars, ou 38,4 %1, par rapport à la même période l'an dernier, tandis que les volumes totaux ont augmenté de de 23 millions d'articles, ou 27,3 %.

Résultats du secteur Courrier transactionnel

Le secteur Courrier transactionnel est composé principalement de lettres, de factures et de relevés. La baisse des revenus et des volumes s'est poursuivie au premier trimestre de 2021, en partie en raison de la COVID-19. Les entreprises utilisent de plus en plus les communications électroniques et convertissent leurs clients au numérique. Les volumes du secteur Courrier transactionnel ont baissé de 29 millions d'articles, ou 6,9 %, au premier trimestre, et les revenus ont diminué de 10 millions de dollars, ou 4,4 %, par rapport à la même période l'an dernier. En raison de la situation entourant la COVID-19, Postes Canada a décidé de garder les timbres aux mêmes prix qu'en 2020 pour l'année 2021, tout en réduisant l'incidence des autres variations de prix.

Résultats du secteur Marketing direct

Au cours du trimestre, les clients ont continué de retarder ou d'annuler leurs campagnes de marketing en raison de la pandémie, ce qui a ajouté aux effets existants de l'adoption des solutions numériques. Les revenus du secteur Marketing direct ont baissé de 14 millions de dollars, ou 8,8 %, au premier trimestre, et les volumes ont baissé de 62 millions d'articles, ou 9,7 %, par rapport à la même période l'an dernier.

Résultats du Groupe d'entreprises

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a enregistré une perte avant impôt de 19 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021, comparativement à une perte avant impôt de 53 millions de dollars pour la même période l'année dernière. Cette perte au premier trimestre est attribuable à la perte enregistrée dans le secteur Postes Canada. Le secteur Purolator a enregistré un bénéfice avant impôt de 51 millions de dollars au premier trimestre de 2021, soit une augmentation de 41 millions de dollars par rapport à la même période l'année dernière.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.

1. Le premier trimestre de 2021 compte deux jours ouvrables de plus et trois journées payées de plus que la période correspondante de 2020.

2. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base de Postes Canada et de ses trois filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc.

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]

Liens connexes

www.canadapost.ca