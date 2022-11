Les volumes de colis et de courrier publicitaire sont en baisse par rapport aux niveaux élevés de l'année précédente

OTTAWA, ON, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 227 millions de dollars au troisième trimestre de 2022, alors que les volumes de colis ont chuté comparativement aux niveaux élevés de l'année précédente et que l'incertitude économique a poussé les entreprises à réduire leurs dépenses de courrier publicitaire.

Ce déclin des volumes de colis fait suite à deux années marquées par un essor sans précédent du magasinage en ligne au Canada. Bien que les achats en ligne soient toujours plus nombreux qu'avant la pandémie, la demande a ralenti en 2022 en raison de la reprise des achats en magasin, de la hausse du coût de la vie et de l'incertitude économique. La croissance rapide du magasinage en ligne a aussi eu pour effet d'intensifier la concurrence sur le marché de la livraison des colis. Postes Canada prend les mesures qui s'imposent et prévoit toujours la croissance de son secteur Colis.

Pour le troisième trimestre clos le 1er octobre 2022, la perte du secteur Postes Canada s'est réduite par rapport à la perte avant impôt de 264 millions de dollars au même trimestre de l'exercice précédent. Les revenus ont augmenté de 8 millions de dollars, soit 0,5 %1, par rapport à l'année d'avant.

Pour les trois premiers trimestres de 2022, le secteur inscrit un résultat avant impôt de -516 millions de dollars, par rapport à un résultat avant impôt de -492 millions de dollars pour la période correspondante de l'année précédente. Les revenus ont connu un repli de 210 millions de dollars, ou 3,4 %, comparativement aux trois premiers trimestres de 2021.

Les charges d'exploitation ont diminué de 26 millions de dollars, soit 1,4 %, au troisième trimestre, et de 187 millions de dollars, soit 2,7 %, par rapport à la même période en 2021. Une hausse des taux d'actualisation a entraîné une baisse des prestations de retraite et des avantages postérieurs à l'emploi, tandis que le déclin des volumes de colis a entraîné une baisse des coûts de main-d'œuvre.

Colis

Au troisième trimestre de 2022, les revenus du secteur d'activité Colis ont connu une hausse de 22 millions de dollars, ou 2,8 %, et les volumes ont diminué de 12 millions d'articles, ou 16,2 %, comparativement à la même période en 2021. Au cours des trois premiers trimestres de 2022, les revenus ont connu une baisse de 150 millions de dollars, ou 5,2 %, et les volumes ont diminué de 62 millions d'articles, ou 22,8 %, par rapport à la même période l'année précédente. En 2022, les volumes ont baissé par rapport à ceux plus élevés que la normale enregistrés en 2021, surtout au cours de la première moitié de l'année, alors que de nombreux magasins n'accueillaient toujours pas la clientèle sur place. L'incertitude économique a également réduit la demande pour les services de livraison de colis au cours des deuxième et troisième trimestres de 2022.

Courrier transactionnel

Les revenus du secteur Courrier transactionnel ont connu une baisse de 5 millions de dollars, soit 1,0 %, au troisième trimestre par rapport à la même période en 2021, tandis que les volumes ont baissé de 28 millions d'articles, soit 4,9 %. Au cours des trois premiers trimestres de 2022, les revenus du secteur ont baissé de 69 millions de dollars, ou 3,1 %, et les volumes ont diminué de 152 millions d'articles, ou 7,5 %, par rapport à la période correspondante en 2021. Les envois du recensement et des élections fédérales ont accru les volumes du secteur Courrier transactionnel en 2021, ce qui a eu une incidence sur les comparaisons d'une année à l'autre.

Marketing direct

Au troisième trimestre, les revenus du secteur Marketing direct ont baissé de 11 millions de dollars, soit 4,7 %, et les volumes ont diminué de 107 millions d'articles, soit 10,9 %, par rapport au même trimestre en 2021. Au cours des trois premiers trimestres de 2022, les revenus du secteur ont augmenté de 32 millions de dollars, ou 5,3 %, et les volumes se sont accrus de 99 millions d'articles, ou 4,1 %, par rapport à la période correspondante en 2021. L'incertitude économique a certainement poussé les entreprises à réduire leurs dépenses marketing au cours des deuxième et troisième trimestres.

Groupe d'entreprises

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a enregistré une perte avant impôt de 136 millions de dollars au troisième trimestre, comparativement à une perte avant impôt de 191 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. Pour les trois premiers trimestres de 2022, le Groupe d'entreprises a comptabilisé une perte avant impôt de 300 millions de dollars, comparativement à une perte avant impôt de 274 millions de dollars pour la période correspondante de l'année précédente.

Purolator et SCI ont enregistré des profits avant impôt de 84 millions de dollars et de 6 millions de dollars, respectivement, pour le troisième trimestre de 2022, et des profits avant impôt de 203 millions de dollars et de 12 millions de dollars, respectivement, pour les trois premiers trimestres de l'année. Les résultats du Groupe d'entreprises ont partiellement compensé la perte du secteur Postes Canada.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.

Tous les pourcentages dans le présent communiqué ont été rajustés pour tenir compte des différences entre les jours ouvrables et les journées payées et sont calculés en fonction de valeurs arrondies au millier près. Lorsqu'on compare les résultats d'une année à l'autre, des jours ouvrables de moins ont pour effet une baisse des revenus alors que des journées payées de moins entraînent une diminution des charges d'exploitation. Les différents nombres de jours ouvrables et de jours payés pour le Groupe d'entreprises et ses membres sont indiqués dans le rapport financier du troisième trimestre. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base de Postes Canada et de ses trois filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc.

