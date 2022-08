Les volumes de colis sont en baisse par rapport aux niveaux élevés de l'année précédente

OTTAWA, ON, le 26 août 2022 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 160 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022 en raison du ralentissement du magasinage en ligne et de la baisse des revenus des secteurs Colis et Courrier transactionnel.

Pour le deuxième trimestre clos le 2 juillet 2022, la perte du secteur Postes Canada s'est creusée par rapport à la perte avant impôt de 151 millions de dollars au même trimestre de l'exercice précédent. Les revenus ont diminué de 98 millions de dollars, soit 3,9 %1, comparativement à l'année précédente.

Pour le premier semestre de 2022, le secteur a enregistré une perte avant impôt de 289 millions de dollars, comparativement à 228 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. Les revenus ont connu un repli de 218 millions de dollars, soit 5 %, comparativement au premier semestre de 2021.

Pour le deuxième trimestre et la première moitié de 2022, les revenus du secteur Colis ont diminué par suite d'un ralentissement du magasinage en ligne par rapport aux niveaux élevés de l'année précédente. L'érosion des volumes et des revenus du secteur Courrier transactionnel s'est poursuivie. Le secteur Marketing direct a continué de se redresser par rapport à l'année précédente, même si les consommateurs et les entreprises ont réduit leurs dépenses en raison de l'incertitude économique.

On note une amélioration de 84 millions de dollars, ou 4,3 %, au chapitre des charges d'exploitation au deuxième trimestre comparativement à la même période un an plus tôt. Pour le premier semestre de 2022, les charges d'exploitation ont baissé de 161 millions de dollars, ou 3,3 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Ces résultats s'expliquent principalement par la diminution des charges liées à la main-d'œuvre et aux avantages du personnel découlant de la baisse des volumes de colis, tandis que les coûts liés au transport et aux installations ont augmenté. Les dépenses ont également augmenté pour soutenir le réseau de Postes Canada et accroître la capacité.

Colis

Au deuxième trimestre de 2022, les revenus du secteur d'activité Colis ont diminué de 79 millions de dollars, ou 7,3 %, et les volumes ont baissé de 27 millions d'articles, ou 27,9 %, par rapport au même trimestre l'année précédente. Pour les six premiers mois de 2022, les revenus ont connu une baisse de 171 millions de dollars, ou 8,5 %, et les volumes ont diminué de 50 millions d'articles, ou 25,4 %, par rapport à la même période l'année précédente. Ces baisses sont en partie attribuables au retour progressif au magasinage en personne en 2022 et aux comparaisons sur 12 mois par rapport au deuxième trimestre de 2021, soit quand les volumes étaient plus élevés que la normale et que de nombreux magasins étaient encore fermés en raison de la COVID-19. Des facteurs économiques à l'échelle mondiale en 2022 ont également eu une incidence sur les résultats du secteur Colis. Les dépenses de consommation et la demande pour les services de livraison de colis ont ralenti, tandis que les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale et à la capacité de transport aérien ont continué d'avoir une incidence sur les volumes d'arrivée.

Courrier transactionnel

Au deuxième trimestre de 2022, les revenus du secteur Courrier transactionnel ont diminué de 28 millions de dollars, ou 2,9 %, et les volumes ont baissé de 59 millions d'articles, ou 8,1 %, par rapport à la même période en 2021. Pour les deux premiers trimestres de 2022, les revenus ont connu une baisse de 64 millions de dollars, ou 4 %, et les volumes ont diminué de 124 millions d'articles, ou 8,6 %, par rapport à la même période l'année précédente (qui comprenait les revenus tirés des envois postaux pour le recensement de 2021). L'érosion du secteur Courrier transactionnel s'est poursuivie à mesure que les consommateurs et les expéditeurs continuent de privilégier des solutions numériques. En raison de la COVID-19, la Société a continué de maintenir les tarifs réglementés des timbres aux niveaux de 2020, ce qui a été compensé en partie par les majorations des tarifs commerciaux en janvier 2022.

Marketing direct

Au deuxième trimestre de 2022, les revenus du secteur Marketing direct ont augmenté de 24 millions de dollars, ou 13,2 %, et les volumes se sont accrus de 140 millions d'articles, ou 16,7 %, par rapport à la même période l'année précédente. Pour les six premiers mois de 2022, les revenus se sont accrus de 42 millions de dollars, ou 10,6 %, et les volumes ont augmenté de 206 millions d'articles, ou 12,3 %, par rapport à la même période l'année précédente. Les marques ont intensifié leurs efforts de marketing au cours des premier et deuxième trimestres de 2022, comparativement à 2021, lorsque les restrictions découlant de la COVID-19 ont eu une incidence négative sur l'utilisation des produits de ce secteur. L'incertitude quant aux perspectives économiques a eu une incidence négative sur les dépenses de la clientèle en marketing au deuxième trimestre, une tendance qui devrait se poursuivre tout au long de 2022.

Groupe d'entreprises

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a enregistré une perte avant impôt de 64 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022, un résultat stable par rapport à la même période un an plus tôt. Les bénéfices avant impôt des secteurs Purolator et SCI, respectivement de 91 millions de dollars et de 4 millions de dollars, ont partiellement compensé la perte de 160 millions de dollars du secteur Postes Canada.

Pour les six premiers mois de 2022, le Groupe d'entreprises a enregistré une perte avant impôt de 164 millions de dollars, la perte de 289 millions de dollars enregistrée par le secteur Postes Canada au cours de la période ayant été en partie compensée par les bénéfices avant impôt des secteurs Purolator (119 millions de dollars) et SCI (6 millions de dollars).

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.

Tous les pourcentages dans le présent communiqué ont été rajustés pour tenir compte des différences entre les jours ouvrables et les journées payées et sont calculés en fonction de valeurs arrondies au millier près. Par rapport à la période correspondante de 2021, le deuxième trimestre de 2022 comptait un jour ouvrable de moins et le même nombre de journées payées pour le Groupe d'entreprises de Postes Canada. Par rapport à la période correspondante de 2021, le premier semestre de 2022 comptait un jour ouvrable de moins et une journée payée de moins. Lorsqu'on compare les résultats d'une année à l'autre, des jours ouvrables de moins ont pour effet une baisse des revenus alors que des journées payées de moins entraînent une diminution des charges d'exploitation.



Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base de Postes Canada et de ses trois filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc.

