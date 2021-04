L'important déclin du courrier et les coûts élevés découlant de la COVID-19 ont dépassé la croissance record du secteur Colis



OTTAWA, ON, le 30 avril 2021 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôts de 779 millions de dollars en 2020, même si le nombre de colis du régime intérieur livrés a atteint des records. Le service postal avait inscrit une perte avant impôts cumulative de 709 millions de dollars au troisième trimestre de 2020.

Les coûts associés à la COVID-19 sont estimés à 292 millions de dollars. Une part importante de ce montant est attribuable aux congés spéciaux mis en place pour soutenir les employés à risque élevé et ceux qui devaient offrir des soins aux enfants et aux aînés, ainsi qu'à l'augmentation des heures supplémentaires. L'entreprise a également dû assumer des coûts supplémentaires de levée, de traitement et de livraison en raison de la croissance des volumes de colis. D'autres coûts ont été engagés pour assurer la sécurité de tous, notamment pour réaménager les centres de travail afin de respecter la distanciation physique dans des installations qui n'ont pas été conçues pour que des employés travaillent à deux mètres les uns des autres. Les responsables du marketing ont annulé ou retardé des envois et les expéditeurs de courrier se sont davantage tournés vers des solutions numériques en raison de la COVID-19, ce qui coïncide avec une baisse marquée de 230 millions de dollars des revenus du secteur Courrier transactionnel et de 257 millions de dollars du secteur Marketing direct par rapport à 2019. On estime que de cette diminution de 487 millions de dollars dans les secteurs Courrier transactionnel et Marketing direct, la somme de 382 millions de dollars résulte de la COVID-19. L'incidence négative nette de la COVID-19 se chiffre à 194 millions de dollars si l'on tient compte de la hausse de revenus du secteur Colis.

D'autres facteurs s'ajoutent à la COVID-19 pour expliquer les résultats. D'une part, traiter et livrer les colis coûte beaucoup plus cher comparativement aux lettres. Postes Canada a d'autre part dû assumer des coûts supplémentaires de 127 millions de dollars à la suite de la décision arbitrale rendue en juin 2020, qui a donné lieu à de nouvelles conventions collectives avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. La COVID-19 et les nouvelles conventions collectives conclues avec le STTP ont contribué à la perte, mais le secteur aurait tout de même inscrit une perte sans ces facteurs.

Grâce à sa position de trésorerie avantageuse, Postes Canada a pu faire des investissements substantiels dans la capacité et le service. Ces investissements sont nécessaires pour répondre à la croissance accélérée du magasinage en ligne. Beaucoup s'attendent à ce que ce phénomène, qui a commencé durant la pandémie, ait un effet durable sur la demande en matière de livraison de colis.

Résultats du secteur Colis

Le secteur Colis de Postes Canada a connu une croissance sans précédent en 2020, car les Canadiens ont acheté en ligne plus que jamais durant la pandémie. Ces derniers ayant été plus nombreux à adopter le magasinage en ligne, Postes Canada a établi plusieurs records, dont celui du plus grand nombre de colis livrés en un seul jour (2,4 millions le 21 décembre) et le plus grand nombre de jours consécutifs avec un million ou plus de colis livrés (181 jours de livraison consécutifs de la mi-avril à la fin de l'année). Par rapport à 2019, les revenus du secteur Colis ont augmenté de 699 millions de dollars, ou 25,0 %1. De cette hausse, on estime que la somme de 471 millions de dollars est attribuable à la COVID-19. En 2020, les volumes totaux ont augmenté de 69 millions d'articles, ou 21,0 %, par rapport à 2019. Les revenus des colis du régime intérieur ont augmenté de 613 millions de dollars, ou 29,1 %, tandis que les volumes de colis du régime intérieur ont augmenté de 70 millions d'articles, ou 30,9 %, comparativement à 2019. Les volumes des colis d'arrivée ont connu une légère baisse, en partie parce qu'il y avait moins de vols en provenance de l'Europe et de la Chine durant la crise.

Résultats du secteur Courrier transactionnel

Le secteur Courrier transactionnel est composé principalement de lettres, de factures et de relevés. La baisse des revenus et des volumes s'est accélérée, alors que les entreprises et les Canadiens ont eu davantage recours aux solutions de rechange numériques en raison de la COVID-19. En 2020, les volumes du secteur Courrier transactionnel ont chuté de 286 millions d'articles, ou 10,5 %, et les revenus ont diminué de 230 millions de dollars, ou 8,9 %, par rapport à 2019. De cette diminution, on estime qu'une somme de 146 millions de dollars est attribuable à l'érosion accélérée des volumes résultant de la COVID-19.

Résultats du secteur Marketing direct

Durant la pandémie, les clients ont retardé ou annulé plusieurs campagnes de marketing, ce qui a ajouté aux effets existants de l'adoption des solutions numériques. En 2020, les revenus du secteur Marketing direct ont diminué de 257 millions de dollars, soit 24,3 %. La baisse attribuable à la COVID-19 est estimée à 236 millions de dollars. Les volumes du secteur Marketing direct ont diminué de 1,3 milliard d'articles, ou 27,7 %, par rapport à 2019.

Résultats du Groupe d'entreprises

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a enregistré une perte avant impôts de 626 millions de dollars en 2020, comparativement à une perte avant impôts de 23 millions de dollars en 2019. De cette perte, on estime qu'une somme de 174 millions de dollars est attribuable à la COVID-19. Les résultats de 2020 du Groupe d'entreprises découlent d'une perte dans le secteur Postes Canada, compensée en partie par le bénéfice réalisé par Purolator.

Le secteur Purolator a enregistré un bénéfice avant impôts de 176 millions de dollars en 2020, comparativement à un bénéfice avant impôts de 152 millions de dollars en 2019, soit une hausse de 15,4 %.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.

1. L'exercice 2020 compte un jour ouvrable et une journée payée de plus que l'exercice 2019.

2. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base de Postes Canada et de ses trois filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovaposte Inc.





