Le secteur minier injecte des milliards de dollars au Nunavut

YELLOWKNIFE, NT and IQALUIT, NU, le 9 juill. 2026 /CNW/ - La Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut souligne les contributions économiques importantes de l'industrie minière au Nunavut, à la suite de la publication des dernières données de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) par Ressources naturelles Canada.

Entre 2021 et 2025, les sociétés minières et d'exploration ont versé plus de 462 millions de dollars en redevances et en frais aux organisations inuites du Nunavut, ainsi que plus de 50 millions de dollars en impôts payés au gouvernement du Nunavut. Ces chiffres soulignent le rôle essentiel que joue le développement responsable des ressources dans la prestation d'avantages financiers directs et significatifs aux organisations et aux collectivités inuites.

Notamment, si ces chiffres sont inclus dans les redevances inuites pour la production minière sur les terres revendiquées par les Inuits, mais administrées par la Couronne et non déclarées en vertu de la LMTSE (revendication et baux bénéficiant de droits acquis), le total des redevances versées aux Inuits du Nunavut serait supérieur à 500 millions de dollars sur une période de cinq ans.

« En ce jour du Nunavut, il vaut la peine de célébrer le fait que l'industrie minière continue d'être un moteur économique clé pour le Nunavut, offrant des avantages importants et directs aux organisations et aux collectivités inuites », a déclaré Paul Hébert, chef de la direction de la Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. « Ces redevances représentent des revenus à long terme et non grevés qui soutiennent l'autodétermination, les priorités communautaires et le développement régional. L'exploitation minière génère le plus de richesse pour les Inuits du Nunavut, car ils récoltent les justes récompenses de la propriété des terres et accueillent les investissements sur ces terres. »

Les données soulignent également que les organisations inuites du Nunavut sont parmi les plus grands bénéficiaires autochtones de revenus tirés des ressources au Canada. La Kivalliq Inuit Association et Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) sont les principaux bénéficiaires autochtones à l'échelle nationale, ce qui témoigne de l'incidence positive des décisions prises par les Inuits d'exploiter les terres souterraines appartenant aux Inuits. NTI a reçu à elle seule près de trois fois plus de revenus de redevances que le deuxième gouvernement autochtone en importance au Canada.

Les mines Agnico Eagle Limitée sont le plus important contributeur à ces résultats, représentant une majorité importante des paiements de redevances aux organisations inuites au cours des cinq dernières années. Dans l'ensemble, l'entreprise a versé environ 400 millions de dollars, ce qui représente environ 82 % des revenus miniers totaux versés aux organisations inuites du Nunavut au cours de cette période.

« Ces résultats démontrent comment les partenariats miniers responsables peuvent générer des avantages économiques durables », a ajouté Alex Buchan, membre du conseil d'administration de la Chambre et directeur des affaires du Nunavut chez les mines Agnico Eagle Limitée. « L'ampleur de ces contributions témoigne de la force de la collaboration entre l'industrie et les partenaires inuits au Nunavut. Fait important, ces chiffres ne tiennent pas compte de l'incidence complète du secteur, y compris d'importants investissements dans l'emploi, la formation, le développement des entreprises locales, les initiatives de logement et la sécurité alimentaire, ce qui représente des centaines de millions de dollars en avantages supplémentaires chaque année pour les Nunavummiut. »

D'autres exploitants ont également contribué de façon importante à cet impact positif. Au cours de la même période, Baffinland a versé environ 75 millions de dollars aux Inuits du Nunavut, ce qui représente environ 15 % des revenus miniers totaux, tandis que B2Gold a versé 14 millions de dollars, ou environ 3 % du total.

Voici les principaux faits saillants des données de la LMTSE 2021-2025 :

462 millions de dollars en redevances et frais directs totaux versés aux organisations inuites du Nunavut

en redevances et frais directs totaux versés aux organisations inuites du Nunavut 51,5 millions de dollars versés au gouvernement du Nunavut

versés au Les recettes totales de l' Association inuite de Kivalliq se sont élevées à plus de 203 millions de dollars , soit la plus forte proportion parmi les organisations inuites

se sont élevées à plus de , soit la plus forte proportion parmi les organisations inuites Nunavut Tunngavik Incorporated reçoit plus de 167 millions de dollars en paiements totaux

reçoit plus de en paiements totaux La Qikiqtani Inuit Association reçoit près de 74 millions de dollars en paiements totaux

reçoit près de en paiements totaux La Kitikmeot Inuit Association reçoit plus de 17 millions de dollars en paiements totaux

La Chambre souligne que ces paiements pourraient évoluer à mesure que d'autres rapports seront finalisés.

« Notre Chambre félicite les Inuits du Nunavut en ce jour du Nunavut d'avoir tiré plus d'un demi-milliard de dollars en revenus miniers de leurs terres. Alors que le Canada cherche à renforcer sa présence dans le Nord, sa sécurité économique et le développement responsable des ressources essentielles, le secteur minier du Nunavut offre un exemple convaincant de la façon dont ces priorités peuvent se traduire en valeur commune », a déclaré Paul Hébert. « Il démontre comment le développement responsable des ressources, réalisé sur une empreinte relativement faible, peut produire des résultats tangibles et mesurables pour les collectivités, tout en contribuant aux priorités nationales plus vastes, y compris la résilience à long terme et la participation économique des Autochtones. »

Plus que de simples redevances

L'exploitation minière au Nunavut offre également d'importants avantages socioéconomiques, contribuant à l'emploi, à la croissance économique et au développement communautaire. L'industrie offre des emplois bien rémunérés, en particulier aux Inuits et aux résidents locaux, ainsi que des programmes de formation qui permettent d'acquérir des compétences précieuses dans les métiers et la gestion. De plus, les sociétés minières investissent dans l'approvisionnement local, créant des possibilités pour les entreprises dans les domaines de la construction, des transports et d'autres services. L'exploitation minière est le principal moteur de l'économie du secteur privé du territoire, selon la dernière compilation de rapports sur l'exploitation minière effectuée par la Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

Au-delà des contributions économiques, l'exploitation minière soutient le développement communautaire et culturel grâce à des initiatives comme les ententes sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI), qui garantissent des avantages directs pour les Inuits et soutiennent des cuisines axées sur les aliments traditionnels, des dons au programme de déjeuner pour les enfants, des banques alimentaires, des équipements de hockey, des dons au conseil d'alphabétisation (Ilitaqsiniq), des équipements pour le commerce des compétences, et ce ne sont là que quelques exemples. Ces contributions combinées démontrent le rôle clé de l'exploitation minière dans le développement économique et social du Nunavut.

Avantages économiques

PIB du Nunavut en 2025 - L'exploitation minière représente 46,7 % du PIB total 1

Dépenses des entreprises minières du Nunavut en 2025 - 2,8 milliards de dollars (55 % du total versé aux entreprises du Nunavut)

(55 % du total versé aux entreprises du Nunavut) Dépenses des mines du Nunavut de 2007 à 2025 - 22,8 milliards de dollars (53 % du total versé aux entreprises du Nunavut)

(53 % du total versé aux entreprises du Nunavut) En 2025, la masse salariale des Inuits par mine - 63,7 millions de dollars

Emploi et formation

9 559 années-personnes d'emploi en 2025

Les Inuits du secteur minier - 10 % de la main-d'œuvre du secteur minier en 2025

69 372 années-personnes d'emploi depuis 2007

Pour en savoir plus sur les mines du Nunavut, veuillez consulter leurs plus récents rapports annuels ici :

À propos de la Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut - La Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut est la voix de l'industrie minière et d'exploration du Nord depuis 1967. La Chambre fait la promotion de l'industrie et du Nord auprès des habitants du Nord, des Canadiens et du monde en général. La Chambre conseille les gouvernements, les organismes de réglementation, les investisseurs, les groupes autochtones, les médias, les écoles et les universités, ainsi que le public sur les positions et les initiatives de l'industrie. L'objectif principal de la Chambre de commerce est d'encourager, d'aider et de stimuler le développement et la croissance prospères, harmonieux et respectueux de l'environnement de l'exploitation minière et de l'exploration minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

SOURCE NWT & Nunavut Chamber of Mines

Contact pour les médias : Paul Hébert, Chef de la direction, Chambre des mines des T.N.-O. et du Nunavut, 613 292-2876, [email protected]