Le secteur de développement des jeux vidéo contribue 4,5 G$ à l'économie canadienne

L'emploi dans le secteur a augmenté de près de 30 % en deux ans seulement.

TORONTO, le 18 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD) a publié son étude sur le secteur canadien du jeu vidéo en 2019 et l'incidence économique du secteur au Canada. Réalisée par Nordicity, un cabinet de recherche indépendant, l'étude explore et met en lumière la croissance du secteur et sa contribution à l'économie canadienne. En tant que porte-parole du secteur canadien du jeu vidéo, l'ALD sert ses membres en échangeant avec des représentants du gouvernement, le public et des intervenants en matière de politiques partout au pays et à l'étranger.

Le rapport sur le secteur canadien du jeu vidéo en 2019 examine notre secteur sous cinq angles : l'incidence économique, la taille et la structure, la géographie, l'incidence sur l'emploi et la main-d'œuvre. Le secteur canadien du jeu vidéo est bien positionné pour poursuivre sa croissance; au cours des deux dernières années, le nombre d'entreprises canadiennes de jeux vidéo a augmenté de 16 % pour atteindre 692 studios actifs. Le secteur a contribué 4,5 G$ au PIB du Canada en 2019 et compte 48 000 équivalents temps plein (ETP), dont 27 700 sont employés directement par des entreprises de jeux vidéo.

« Alors que les entreprises prospèrent dans le solide secteur canadien du développement de jeux vidéo, notre secteur demeure au cœur d'un écosystème d'innovation qui stimule la croissance de l'économie numérique du Canada », affirme Jayson Hilchie, président et chef de la direction de l'ALD. « Grâce aux nombreuses franchises de calibre mondial qui contribuent à la forte croissance de l'emploi au pays, notre secteur continue à jouer dans la cour des grands et à demeurer à l'avant-garde dans le développement d'un divertissement numérique attrayant et novateur. »

L'ALD entreprendra une tournée nationale pour communiquer les résultats de la recherche aux membres du secteur à Montréal, à Halifax, à Vancouver et à Toronto. Vous trouverez ci-dessous la liste des dates, des heures et des endroits.

Étude sur l'incidence économique - feuille de route des événements du secteur

Montréal - lundi, le 18 novembre de 11 h 15 à 12 h - Mega+MIGS - Grand Quai du Port de Montréal (Vieux-Port)

Halifax - mardi, le 19 novembre de 18 h à 21 h - Garrison Brewing Co.

- mardi, le 19 novembre de 18 h à 21 h - Garrison Brewing Co. Vancouver - jeudi, le 21 novembre de 18 h à 21 h - Brewhall

- jeudi, le 21 novembre de 18 h à 21 h - Brewhall Toronto - mardi, le 26 novembre de 18 h à 21 h - Northern Maverick Brewing Co.

Pour participer à un événement du secteur de l'ALD, veuillez confirmer votre présence ici : jkrpan@theesa.ca.

Le secteur canadien du jeu vidéo en 2019 est accessible au public sur le site Web de l'ALD.

À propos de l'ALD

L'ALD est le porte-parole du secteur canadien du jeu vidéo. Nous travaillons pour nos membres - Activision Blizzard, Glu, EA, Gameloft, Ubisoft, Kabam, Other Ocean Interactive, Ludia, Microsoft, Nintendo, Sony Interactive Entertainment, Relic Entertainment, Solutions 2 Go, WB Games, Square Enix, Take 2 Interactive, Codename Entertainment, Certain Affinity et NetEase Games - afin de créer un contexte favorable à leur développement à long terme, au point de vue juridique, réglementaire et des affaires publiques. Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'ALD, à theESA.Ca/fr.

SOURCE Entertainment Software Association of Canada

Renseignements: Corinne Crichlow, 416 708 7948, ccrichlow@theesa.ca, Directice, Communications & Relations publiques

Related Links

http://www.theesa.ca