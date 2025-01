Le rapport sur l'impact économique met en évidence l'importance constante de l'industrie du jeu vidéo au Canada, qui emploie plus de 34 000 Canadiens d'un océan à l'autre.

TORONTO, le 28 janv. 2025 /CNW/ - L'industrie du jeu vidéo demeure un contributeur essentiel à l'économie canadienne avec 821 studios qui emploient 34 010 personnes et contribuent à la hauteur de 5,1 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada, révèle une étude d'impact économique réalisée par Nordicity pour l'Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD).

Le rapport, intitulé L'industrie du jeu vidéo au Canada : Propulser l'avenir du jeu, souligne comment l'industrie du jeu vidéo canadienne a continué à prospérer malgré les difficultés rencontrées par l'industrie mondiale au sortir de la pandémie.

« L'industrie du jeu vidéo est un pilier de l'économie numérique canadienne, générant des emplois de grande qualité, favorisant l'innovation et mettant en évidence notre savoir-faire sur la scène internationale », précise Paul Fogolin, président et chef de la direction de l'ALD. « Les développeurs de jeux vidéo ont dû faire face à des défis majeurs après la pandémie. Cependant, ce rapport met en lumière la résilience de l'industrie et souligne l'importance de continuer d'y investir pour assurer sa croissance et son succès. »

Bien que l'emploi ait légèrement diminué (-3,5 %) depuis 2021, le rapport démontre une augmentation du pourcentage d'employés à temps plein (de 81 % à 86 %) et une hausse de 21 % du salaire moyen, et ce, pour l'ensemble des postes (soit 102 000 $ par an). Ces tendances ont entraîné une croissance de 3 % de l'impact économique du secteur, avec une contribution de 5,1 milliards de dollars au PIB total.

L'une des raisons expliquant ce succès continu est qu'une proportion importante des revenus de l'industrie, soit 88 %, proviennent des exportations, ce qui consolide la position du Canada en tant que chef de file mondial du développement de jeux vidéo et de l'innovation numérique.

« Les studios canadiens ont développé certains des jeux vidéo les plus connus et les plus primés au monde », note Deirdre Ayre, directrice des opérations canadiennes chez Other Ocean Group Canada Ltd. « La diversité des talents et l'environnement commercial positif au Canada ont permis à nos entreprises membres, partout au pays, de faire croître leurs studios et de développer des jeux formidables. Des petites équipes indépendantes aux grands studios AAA internationaux, les développeurs canadiens produisent des jeux qui trouvent écho auprès des joueurs du monde entier. »

Faits saillants du rapport :

821 studios de jeux vidéo actifs à travers le Canada .

. Contribution de 5,1 milliards de dollars au PIB en 2024, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2021.

34 010 ETC (équivalents temps complet) dans l'ensemble du pays, avec un salaire moyen de 102 000 $. 15 220 emplois au Québec 10 930 emplois en Colombie-Britannique 6 090 emplois en Ontario

86 % des travailleurs occupent un emploi à temps plein, avec une moyenne d'âge de 34 ans.

Le rapport complet est disponible ici.

À propos de l'Association canadienne du logiciel de divertissement

L'ALD est le porte-parole national de l'industrie du jeu vidéo au Canada. Nous travaillons pour nos membres que sont Codename Entertainment, Certain Affinity, Glu, EA, Epic Games, Eidos Montreal, Gameloft, Ubisoft, Kabam, Ludia, Microsoft, Nintendo, NetEase Games, Other Ocean Interactive, Sony Interactive Entertainment, Relic Entertainment, Roblox, Solutions 2 Go, WB Games, Take-Two Interactive, et Tencent, pour veiller à ce que les environnements juridiques, réglementaires et d'affaires publiques soient favorables au développement commercial à long terme. Pour de plus amples renseignements, consultez theESA.ca/fr.

