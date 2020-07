LONGUEUIL, QC, le 14 juil. 2020 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce de type logiciel-service (SaaS), est heureuse d'accueillir The Canning Group sur sa plateforme bidnetdirect.com. L'ajout de ce groupe confirme la trajectoire de croissance rapide de la plateforme, qui a été accélérée par l'augmentation des besoins en appels d'offres générée par le contexte de la COVID-19.

BidNet Direct est l'une des plateformes dont la croissance est la plus rapide dans le secteur de l'approvisionnement stratégique de Mediagrif. L'ajout de The Canning Group apporte 17 nouvelles agences gouvernementales à son groupe d'achat du New Jersey et contribue à consolider la position de leader de la société dans l'État du New Jersey.

Le Groupe Canning utilise le système BidNet Direct de Mediagrif pour optimiser ses processus d'achat, y compris la gestion des appels d'offres, la distribution des offres et les relations avec les fournisseurs pour les nombreuses agences locales qu'il représente. Le groupe d'achat du New Jersey est une destination en ligne unique pour gérer les informations et les activités d'approvisionnement et fournit aux agences gouvernementales locales du New Jersey les outils numériques leur permettant de réduire leurs coûts et de gagner du temps tout au long du processus d'achat. Les fournisseurs enregistrés ont accès à tous les appels d'offres, aux documents et fichiers connexes, aux addenda et aux informations sur les attributions, ainsi qu'à un service de notification à valeur ajoutée.

« L'ajout de The Canning Group à la plateforme d'approvisionnement stratégique bidnetdirect.com de Mediagrif envoie un message de confiance clair et indique à tous les fournisseurs et acheteurs qui utilisent notre plateforme que nous nous engageons à fournir la meilleure solution d'appel d'offres en ligne aux États-Unis », a déclaré Mark Eigenbauer, président, approvisionnement stratégique chez Mediagrif. « Nous sommes fiers du service que nous offrons aux gouvernements locaux et régionaux à travers les États-Unis, et nous sommes ravis que The Canning Group ait choisi notre plateforme pour offrir un processus d'appel d'offres de premier ordre à plusieurs de ses agences participantes. »

« Les fournisseurs peuvent désormais économiser du temps et du papier. Ils ont non seulement un accès direct à nos appels d'offres ouverts, mais aussi à ceux d'autres agences dans tout l'État. Plusieurs de ces agences acceptent également les soumissions en ligne des fournisseurs. Nous invitons tous les fournisseurs à s'inscrire au groupe d'achat du New Jersey pour commencer à recevoir des opportunités commerciales », a déclaré Sean Canning, membre de la direction du Canning Group.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d'approvisionnement stratégique, de collaboration dans la chaîne d'approvisionnement, de commerce électronique et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au www.mediagrif.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

