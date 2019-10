Le secteur Bridge-Bonaventure doit devenir le point de convergence pour les projets d'envergure métropolitaine

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté ce lundi son mémoire intitulé Préparer l'avenir du secteur Bridge-Bonaventure, dans le cadre des consultations de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Ce secteur est doté de forces naturelles sur lesquelles il convient de miser, au moment où plusieurs projets majeurs y sont en cours de planification ou de réalisation. La Chambre insiste sur l'importance de désenclaver et de redéfinir le site pour y favoriser une mixité de fonctions qui permettra l'essor de la nouvelle économie en complémentarité avec les activités industrielles existantes.

« Le secteur Bridge-Bonaventure compte sur de nombreux atouts, dont sa proximité avec le centre-ville et la présence d'un pôle industriel situé au cœur d'infrastructures de transport stratégiques. La requalification du secteur demandera toutefois des investissements importants, notamment pour y améliorer la mobilité des personnes, tout en maintenant la fluidité du transport de marchandises. Les efforts de décontamination de terrains stratégiques doivent aussi se poursuivre. Le contexte économique actuel est favorable, alors que les investissements privés et les mises en chantier sont au rendez-vous dans la métropole », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Reconnaître les forces naturelles du secteur

« Dans notre réflexion collective sur le secteur Bridge-Bonaventure, il est essentiel d'en reconnaître les assises économiques. Son développement devra tenir compte du maintien des activités de transport essentielles à notre chaîne logistique. Cela inclut le lien de la voie ferrée du Canadien National (CN), le terminal Bickerdike, ainsi que l'autoroute Bonaventure, pour laquelle des investissements majeurs ont été réalisés », a mentionné M. Leblanc.

« Bridge-Bonaventure pourrait voir une station du REM s'installer près du bassin Peel, ouvrant la porte à une stratégie de densification de type TOD (transit-oriented development). Une approche TOD permettrait d'accroître l'offre résidentielle du secteur, tout en favorisant l'intégration de nouvelles activités économiques, comme le projet de stade de baseball proposé par le Groupe de Montréal. Vu la probabilité de plus en plus grande du retour du baseball à Montréal, ce projet doit faire partie de la réflexion. Le bassin Peel est l'endroit tout désigné pour la construction éventuelle du stade et cette zone remplit tous les critères pour assurer sa vitalité », a poursuivi M. Leblanc.

Désenclaver le secteur

« Certaines des infrastructures routières du secteur sont parmi les plus saturées de Montréal. Le redéveloppement de Bridge-Bonaventure passera par la mise en œuvre d'une stratégie de mobilité et d'investissements en infrastructures de transport. Il est essentiel d'améliorer la fluidité des déplacements, notamment dans l'axe entre l'autoroute Bonaventure et le pont Victoria. Davantage de ressources doivent aussi être consenties afin d'augmenter la part modale de déplacements collectifs et actifs », a mentionné M. Leblanc.

« Une réflexion doit être faite concernant l'aménagement actuel de l'autoroute Bonaventure. Un meilleur accès au fleuve permettrait d'améliorer la qualité de vie des résidents et de requalifier des terrains longtemps négligés », a conclu M. Leblanc.

Consultez le mémoire de la Chambre ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

