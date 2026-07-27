Avis aux médias - Le secrétaire d'État van Koeverden sera en Alberta pour un Canada fort grâce au sport et à un soutien pour les athlètes du pays

Un pays qui se rassemble autour du sport est un pays uni. Le secrétaire d'État van Koeverden sera en Alberta pour faire des annonces importantes.

CALGARY, AB, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Un pays qui se rassemble autour du sport est un pays uni. Le secrétaire d'État van Koeverden sera en Alberta lundi et mardi pour faire des annonces importantes.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activité no 1 : Investissements transformateurs dans les infrastructures et soutien aux athlètes, du terrain de jeu au podium - annonce et conférence de presse

DATE :

Le lundi 27 juillet 2026

HEURE :

10 h 30

Les journalistes qui ne pourront y assister en personne auront la possibilité de s'y joindre par téléconférence.

Accès à la téléconférence :

Ligne sans frais pour les médias : 1-800-717-1738

Code d'identification : M050174

Activité no 2 : Journée d'essai pour encourager la participation aux sports - séance de photos

DATE :

Le lundi 27 juillet 2026

HEURE :

13 h

Activité no 3 : Renforcer le soccer communautaire avec la Fondation Bon départ de Canadian Tire et la Ville de Calgary - annonce et conférence de presse

DATE :

Le mardi 28 juillet 2026

HEURE :

9 h 15

Activité no 4 : Visite des installations sportives du Canmore Nordic Centre et animation sportive - séance de photos

DATE :

Le mardi 28 juillet 2026

HEURE :

11 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 8 h, le lundi 27 juillet. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Bahoz Dara Aziz, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]