Avis aux médias - Le secrétaire d'État Belanger annoncera un soutien à la sécurité alimentaire en Saskatchewan

GREEN LAKE, SK, le 28 juin 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, soulignera, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald, le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire, qui contribuera à consolider les systèmes alimentaires en Saskatchewan.

Date : Le mardi 30 juin 2026

Heure : 13 h 30 (heure du Centre)

Lieu :

Centre communautaire de Green Lake

315, rue North

Green Lake (Saskatchewan)

À la suite de l'annonce, les représentants des médias sont invités à se joindre au secrétaire d'État Belanger pour une visite des installations du Carrefour alimentaire, situées derrière le Centre communautaire.

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]