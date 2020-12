Le SCFP salue l'investissement de 18,6 M$ dans les services de police autochtones

MONTRÉAL, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), lequel représente la majorité des corps de police autochtones syndiqués au Québec, salue l'investissement de 18,6 millions de dollars du gouvernement du Québec afin d'améliorer la formation et les pratiques policières à l'endroit des citoyens et citoyennes autochtones ainsi que pour lutter contre la violence vécue par les femmes et les filles autochtones.

Cette annonce fait suite aux recommandations de la commission Viens sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec ainsi qu'à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Ces investissements qui étaient espérés depuis fort longtemps auront des répercussions positives directes sur le recrutement, la formation et la qualité des installations.

« Nous saluons cette nouvelle annonce du ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière. Il s'agit de premiers gestes concrets qui permettront la mise en place de mesures attendues. Il reste encore beaucoup à faire, notamment quant à la bonification des enveloppes tripartites avec le fédéral pour assurer un financement adéquat des corps de police autochtones », a déclaré Marc Ranger, directeur du SCFP au Québec.

« Il était essentiel que le gouvernement du Québec consacre les ressources nécessaires en matière de formation de policiers autochtones. Celles données à l'École nationale de police de Nicolet étaient très coûteuses pour les communautés. Ces mesures rendront plus facile le recrutement de nouveaux policiers. L'injection de fonds pour aider l'Association des directeurs de police des Premières Nations et des Inuits du Québec, c'est aussi une décision intelligente », de rajouter Yanick Labrecque, conseiller syndical et responsable du secteur autochtone au SCFP.

