Le SCFP s'indigne du manque de rigueur du gouvernement dans la juste rémunération de son personnel dans le secteur de la santé et des services sociaux

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la signature de la convention collective le 7 juin 2024, les syndicats ont convenu avec le gouvernement de l'instauration ou de la bonification d'un nombre important de primes qui viendraient s'ajouter à la rémunération de base afin de permettre une juste compensation pour les travailleuses et les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux.

Or, pendant que ces personnes tiennent le réseau à bout de bras, la CAQ peine à respecter ses engagements pour une énième fois et blâme son système informatique de paie pour les retards.

Les primes négociées font partie intégrante des contrats collectifs de travail et devaient s'appliquer au plus tard le 5 octobre 2024. Mais en date d'aujourd'hui, aucune de ces primes n'est en vigueur et le paiement de la rétroactivité se fait lui aussi attendre.

« C'est une question de priorité. Les travailleurs et travailleuses se lèvent chaque matin pour faire fonctionner le réseau et ces retards dans leur rémunération globale, c'est un manque de respect et de reconnaissance. Dans un contexte où on apprend que le personnel cadre transféré à Santé Québec a eu droit à une augmentation de salaire immédiate de 10 %, la frustration se fait d'autant plus sentir chez nos membres », d'exprimer Fanny Demontigny, présidente du CPAS-SCFP.

Le syndicat assure qu'il continuera à mettre toute la pression nécessaire autant au niveau local que national afin que le gouvernement prenne les mesures qui s'imposent pour régler la situation rapidement et honore ses engagements envers ses employé(e)s.

Rappelons que des milliers de travailleuses et travailleurs du réseau devaient aussi recevoir des paiements rétroactifs d'équité salariale en date du 31 octobre 2024 et que le gouvernement a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'il briserait cet engagement. De plus, celui-ci accuse également un retard important dans le versement des remboursements des cotisations aux ordres professionnels pour le personnel concerné.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 30 000 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514-885-4733, [email protected]