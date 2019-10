Le SCFP s'attaque à la pénurie de main-d'œuvre dans la santé et les services sociaux

QUÉBEC, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil provincial des affaires sociales du Syndicat canadien de la fonction publique (CPAS-SCFP) a déposé ce matin au Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) ses demandes sectorielles en vue du renouvellement des conventions collectives dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Pour le CPAS, cette négociation est un point tournant qui permettra de rebâtir le réseau, malmené par des années de compressions et de restructuration.

« Depuis des années, nous nous débattons pour dénoncer la détresse des patients et des employés du réseau. Là, c'est un moment de vérité qui commence : nous négocions avec un nouveau gouvernement qui a une occasion historique de corriger les problèmes. Les attentes sont donc élevées, autant du côté de nos membres que de la population », de souligner Michel Jolin, secrétaire général du Conseil provincial des affaires sociales (CPAS).

« Pour ce volet de négociation sectorielle, essentiellement, nous nous attaquons à la pénurie de main-d'œuvre. Il manque cruellement de personnel, d'où les problèmes de quantité et de qualité des soins et services, d'où la détresse et l'épuisement des employés. Il faut donc absolument que les milieux de travail redeviennent attractifs. Présentement, ils le sont très peu, et la tendance demeure mauvaise », de préciser Michel Jolin.

Les demandes sectorielles du CPAS comportent donc l'amélioration de conditions de travail comme les primes et suppléments, de même qu'une augmentation du remboursement des frais liés au travail. Elles portent également sur la santé et la sécurité au travail, la conciliation travail-famille-études, ainsi que la diminution des coûts et la bonification des conditions des régimes d'assurances.

Les membres du CPAS-SCFP appartiennent aux catégories 1, 2, 3 et 4 du réseau de la santé et des services sociaux, à savoir : personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires; personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers; personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration; techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux.

Ils sont au service de la population du Québec dans une multitude d'institutions, notamment des CISSS et CIUSSS : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Est-de-l'Île-de-Montréal, Estrie, Montérégie-Ouest et Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Leurs conventions collectives arriveront à échéance le 31 mars prochain. Le 21 octobre dernier, la FTQ a déposé en leur nom au Conseil du trésor leurs demandes à la table centrale de négociation.

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente plus de 25 000 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

