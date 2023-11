Le SCFP consterné par les compressions massives à TVA

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les employés de TVA partout au Québec, réagit avec consternation aux 547 pertes d'emplois annoncées aujourd'hui par Québecor. Pour le SCFP, il s'agit là d'un nouveau chapitre tragique dans le déclin continu des institutions médiatiques et culturelles québécoises.

« Nous vivons une journée sombre qui marque un nouveau tournant dans la crise du journalisme et de la culture au Québec. Les travailleurs et travailleuses de TVA sont sous le choc, et nous allons tout faire pour les soutenir. Nous nous assurerons notamment de sauver le plus d'emplois possible et ferons valoir leurs droits quoi qu'il leur arrive », d'expliquer Steve Bargoné, conseiller syndical au SCFP.

« À sa face même, l'annonce d'aujourd'hui est hautement problématique par rapport aux dispositions des conventions collectives en vigueur. Il est acquis que le SCFP agira vigoureusement pour qu'elles soient respectées », de préciser le conseiller syndical.

« Le plan de restructuration annoncé aujourd'hui est complexe et demandera analyse et réflexion. Les raisons qui y ont mené sont nombreuses, mais on peut déjà dire que le déclin des revenus publicitaires de TVA au profit des géants du numérique a été décisif. Il y a donc un examen de conscience à faire à travers la société québécoise », de conclure Steve Bargoné.

La section locale 687 du SCFP regroupe tous les employés syndiqués du Groupe TVA inc., soit près de 1000 membres dans la plupart des régions du Québec, dont 800 sont actifs chaque semaine.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6900 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

