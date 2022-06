Le SCFP appuie la contestation de l'entente entre Énergir et Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente la vaste majorité du personnel syndiqué d'Hydro-Québec, accueille favorablement la demande de révision déposée ce lundi à la Régie de l'énergie par le Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) au sujet de l'entente entre la société d'État et Énergir portant sur la conversion à la biénergie des systèmes de chauffage au gaz.

Le SCFP est sensible aux arguments du ROEÉ comme quoi cette entente pérenniserait l'usage du gaz naturel au lieu d'en viser l'élimination, contreviendrait au principe du pollueur-payeur, aurait un impact injustifié sur les tarifs et offrirait à Énergir des subventions très discutables. À l'instar du professeur Bruno Detuncq et de l'analyste Jean-Pierre Finet, il croit qu'il faut plutôt viser l'électrification intégrale des systèmes de chauffage et miser sur le vaste potentiel de gestion de pointe.

« De plus, cette entente nous préoccupe grandement parce qu'elle ouvrirait une brèche dans la mission d'Hydro-Québec en tant que pilier de la société québécoise. Alors qu'on souligne le centenaire de la naissance de René Lévesque, acteur déterminant de la nationalisation de l'hydro-électricité au Québec, l'entente avec Énergir va dans le sens contraire. Elle équivaudrait à utiliser notre grand outil collectif pour développer inutilement des activités polluantes d'une société privée. Il faut au contraire garder notre cap historique et utiliser l'efficacité économique et écologique d'Hydro-Québec dans l'élimination du chauffage au gaz », de commenter Dominic Champagne, vice-président du Secteur énergie au SCFP-Québec.

Le SCFP entend se pencher dans les prochains mois sur la question des coûts de l'entente en question, qui semblent excessifs à prime abord. Il souligne que le dossier est aussi un rappel de la vigilance à exercer quant au développement des filières éolienne et solaire.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 15 000 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756