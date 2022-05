MONTRÉAL, le 3 mai 2022 /CNW/ - On se souviendra le 22 août 2014 quand, après avoir rencontré le ministre Barrette à ses bureaux de la rue Union, le RAPLIQ avait manifesté son indignation devant plusieurs membres des médias. Le RAPLIQ avait téléphoné à toutes les cliniques de dépistage désignées du MSSS et quatorze (14) d'entre elles avaient catégoriquement refusé qu'une femme en fauteuil roulant se présente à leur clinique pour passer une mammographie, et ce, bien que lesdites cliniques étaient accessibles.

Le ministre Barrette visiblement choqué par cette nouvelle nous avait fait la promesse que ceci ne se reproduirait plus et que chacune de ces cliniques serait vertement interpellée.

En 2017, question de faire un suivi sur le dossier, nous avons refait l'exercice en téléphonant aux 97 cliniques inscrites sur le site des centres de dépistage désignés (CDD) du programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS).

Nous avons été amèrement déçus de constater que non seulement on refusait toujours l'accès aux examens de mammographie aux femmes en fauteuil roulant, mais qu'en plus, on justifiait faussement ce refus. Des faussetés telles que : « les appareils (mammographes) ne s'abaissent pas »; « vous devez absolument vous transférer à un petit tabouret », etc.

Ou encore des propos humiliants tels que : « Vous ne pouvez vraiment pas vous tenir debout, du tout du tout ? » - « Il faut être apte à se tenir debout » - « Non, dans votre cas , c'est l'hôpital. »

Question de se rassurer sur une amélioration des engagements pris en 2017, en novembre 2021, nous avons, pour une troisième fois, refait le même exercice de vérification auprès des cliniques de dépistage désignées et avons même poussé notre enquête jusqu'à vérifier avec ces centres se trouvant en milieu hospitalier, ce qui selon les cliniques privées représentait « LA » solution pour les femmes en fauteuil roulant.

Et bien justement non ! Les résultats sont pires que jamais !! Nous nous sommes une fois de plus, butées à des réponses préfabriquées et insensées, nous plaçant devant autant d'incertitudes ou refusant catégoriquement de fixer un rendez-vous.

Nous sommes convaincus que le ministre Barrette était sincère lorsqu'il a voulu changer ces pratiques discriminatoires, il y a trois ans. Alors, à qui la faute ? Aux dirigeants des CIUSSS ? Aux gestionnaires des GMF ?

Vous n'êtes pas sans savoir que chaque jour qui passe diminue les chances de diagnostiquer un cancer à temps pour le soigner. Le refus systématique des CDD les condamnent !

Faute de prévention, car elle leur est interdite…

À propos du RAPLIQ :

Le RAPLIQ est un organisme panquébécois qui appuie et accompagne les personnes en situation de handicap victimes de discrimination à défendre et revendiquer leurs droits et à en faire la promotion en visant l'éradication de cette discrimination trop souvent faite à leur égard.

