Le savoir et le dire : une traversée sonore pancanadienne de la recherche en français

MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - L'Acfas et ses six sections régionales sont fières de présenter le balado Le savoir et le dire : itinéraires de la recherche en français, un voyage d'ouest en est en six épisodes pour explorer les défis, les avancées et les espoirs de la communauté scientifique francophone au pays. Réalisée par Réseau.Presse, cette grande traversée sonore est diffusée sur une sélection de radios membres de l'Alliance des radios communautaires du Canada et à retrouver sur votre plateforme de baladodiffusion préférée.

Depuis les années 1950, d'un bout à l'autre du pays, des réseaux d'universitaires et d'étudiant•es se tissent pour bâtir des espaces de partage, de vitalité et de diffusion des savoirs francophones. Ces réseaux forment les Acfas régionales, implantées en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario et en Acadie. Loin d'être reclus dans leur tour d'ivoire, ces scientifiques sont profondément ancrés dans leurs communautés et ont permis des avancées considérables pour des générations de francophones et francophiles au pays.

« L'Acfas, association pancanadienne qui a célébré ses 100 ans en juin 2023, s'est plongée dans les archives de ses sections régionales pour faire connaître leur histoire captivante et l'engagement toujours aussi vif de leurs membres. Il en résulte une série balado passionnante qui retrace le parcours tant historique que politique de la recherche en français en contexte minoritaire canadien. » - Jean-Pierre Perreault, président de l'Acfas

Au micro de la journaliste Mélanie Tremblay, plus d'une vingtaine d'universitaires et d'étudiant•es partagent leurs visions de la recherche scientifique et interrogent les rôles qu'ont à jouer chercheur•euses et universités dans leurs milieux. Ils brossent ainsi le portrait d'une recherche motivée par, pour et avec la communauté, tout en portant un regard lucide sur l'isolement et les obstacles auxquels font face les scientifiques francophones au sein des institutions bilingues ou anglophones au Canada.

Parce que le savoir et le dire, c'est la promesse de la vitalité de la culture scientifique francophone au Canada, ce balado montre que la recherche en français est un moteur de développement et d'épanouissement des communautés francophones en contexte minoritaire. Mêlant des récits historiques et intimes, tout en faisant la lumière sur des travaux de recherche fascinants, ce balado traduit l'engagement et la résilience de générations d'universitaires depuis plus d'un demi-siècle.

Le savoir et le dire est une production originale de l'Acfas et une réalisation de Réseau.Presse. Ce projet est rendu possible grâce au soutien de Patrimoine canadien. Avec les voix de Valérie Lapointe-Gagnon (Alberta), Linda Cardinal (Ontario), Ibrahima Diallo (Manitoba), Patrick Noël (Manitoba), Francis Weil (Acadie), Anne Leis (Saskatchewan), Jean-Éric Ghia (Manitoba), et bien d'autres...

Le savoir et le dire : Itinéraires de la recherche en français - 6 épisodes x 30 minutes

Épisode 1 - Alberta : reconnecter avec ses racines francophones

Début du voyage en Alberta. L'assimilation a coupé des générations de Franco-Albertain•es de leur langue et de leur histoire. La recherche en français constitue dès lors pour eux un outil intime et politique de reconnexion tant linguistique qu'intergénérationnelle avec des racines francophones perdues.

Épisode 2 - Saskatchewan : la communauté fait la force

Deuxième arrêt au cœur des Prairies. Trois chercheur•euses nous racontent l'émergence d'un réseau de scientifiques en Fransaskoisie animé par une volonté commune : mettre la recherche au service des francophones de l'Ouest canadien.

Épisode 3 - Manitoba : transcender les barrières linguistiques

Dernier arrêt dans l'Ouest. Depuis plus de 30 ans, l'Acfas-Manitoba s'active pour assurer une sociabilité savante en français, et intégrer la recherche francophone au sein de systèmes anglonormés de diffusion des connaissances.

Épisode 4 - Ontario : fédérer les scientifiques francophones, un défi majeur

Au centre du Canada, la communauté franco-ontarienne représente la minorité francophone hors Québec la plus importante. Pourtant, former et rassembler une communauté scientifique y constitue un défi majeur. Trois chercheuses engagées reviennent sur la nécessité de bâtir un réseau large et inclusif de la recherche en français à travers la province.

Épisode 5 - Acadie : faire communauté pour la relève

Direction les Maritimes, à la rencontre de l'Acfas-Acadie. La relève en recherche est au cœur des préoccupations de ses membres fondateurs et actuels. Briser l'isolement des étudiant•es, les former et les soutenir tout en suscitant un dialogue interdisciplinaire : voilà la clef d'un réseau scientifique francophone vivant et durable dans la région.

Épisode 6 - Perspectives pancanadiennes: pour la vitalité de la culture scientifique

Terminus : notre grande traversée s'achève sur des perspectives pancanadiennes portées vers l'avenir. Trois regards comme autant de pistes pour faire bouger les lignes et stimuler la culture scientifique francophone au pays.

À propos de l'Acfas

Depuis 100 ans, l'Acfas est au cœur de la grande aventure scientifique francophone au Québec et au Canada. Ses six antennes régionales contribuent à la vitalité de la recherche en français, à sa démocratisation et à la mobilisation des connaissances dans leur province ou région. À leurs côtés, l'Acfas se mobilise pour améliorer les conditions de la recherche des francophones en situation minoritaire.

