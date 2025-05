Le samedi 14 juin, rendez-vous à deux pas de chez vous pour la première journée annuelle Proximité Plein Air - Participez sans frais à un événement avec vos amis, votre famille ou vos collègues

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - Les Québécois sont invités à mettre le nez dehors et à s'amuser lors de la première journée annuelle Proximité Plein Air, le samedi 14 juin prochain. Cette initiative leur permettra de bénéficier gratuitement d'activités de plein air près de chez eux. Découvertes, explorations et aventures seront au programme de cette nouvelle tradition printanière.

Les activités de plein air de proximité sont des activités physiques non compétitives pratiquées en milieu ouvert, en contact avec la nature et offertes au sein des milieux de vie. « Que les gens pratiquent la marche, la randonnée, le vélo, la course à pied ou le canoë, nous les encourageons à sortir et à profiter de la nature proche de chez eux afin de bouger. Ils constateront alors qu'ils peuvent savourer le plein air tout près de leur résidence ou à très courte distance », explique Dany Bouchard, instigateur de l'événement et vice-président chez BC2. Cette firme-conseil en urbanisme et en aménagement du territoire organise l'événement en collaboration avec le ministère de l'Éducation du Québec et 10 partenaires, dont Parcs régionaux Québec (PARQ) et l'agence de communication Rouge marketing.

Chacun y participe à sa manière

Parce que la journée Proximité Plein Air vise à attirer le plus grand nombre de gens possible, elle repose sur trois conditions : les activités doivent être gratuites, simples à pratiquer et de durée variable. Ainsi, tous pourront en jouir à leur rythme, au moment qui leur convient et pendant la durée qu'ils désirent. Il n'y a aucune exigence minimale de temps à respecter ou de performance à atteindre.

Pour y prendre part, il suffit de consulter proximitepleinair.ca/evenements afin d'y voir tous les événements présentés. On y trouve déjà plusieurs dizaines d'activités et ce nombre augmentera sans cesse d'ici la mi-juin. Les organisations, entreprises, villes et municipalités, clubs de plein air et groupes sportifs ou récréatifs sont aussi invités à en planifier une, puis à la faire connaître sur la plateforme.

« La journée Proximité Plein Air reflète parfaitement notre objectif de rendre les activités de plein air plus accessibles à tous, souligne Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air. Profiter des parcs, sentiers, plans d'eau et espaces verts pour rester actif ne devrait jamais être compliqué. J'encourage la population à sortir et à bénéficier des activités lors de cette journée pour découvrir tout ce que la nature offre, puis jouir de ses bienfaits! »

« Ultimement, nous espérons que cette initiative de rayonnement du plein air incitera les citoyens à adopter de saines habitudes de vie, à pratiquer au quotidien des activités physiques extérieures et à être en contact avec la nature, conclut Dany Bouchard. Cela favorisera leur santé physique et mentale, en plus d'améliorer leur qualité de vie. »

SOURCE Proximité Plein Air

Relations médias: Julie Gagnon, Julie Gagnon Communications, 514 713-4381, [email protected]