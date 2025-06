INVITATION AUX MÉDIAS - LE SAMEDI 14 JUIN 2025, 9 H - COUP D'ENVOI DE LA PREMIÈRE JOURNÉE PROXIMITÉ PLEIN AIR

MONTRÉAL, le 14 juin 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la première journée annuelle Proximité Plein Air, nous vous invitons à assister (et à participer) à une activité de plein air qui se déroulera au monument à Sir George-Étienne Cartier du parc du Mont-Royal, à Montréal, le samedi 14 juin dès 9 h.

À cette occasion, une séance gratuite de randonnée et d'initiation à la course en sentiers sera présentée dans le cadre récréatif, convivial et agréable qui caractérisera la journée Proximité Plein Air. Cette initiative destinée à devenir une tradition printanière sera tenue partout au Québec. Elle permettra aux participants de bénéficier d'activités de plein air près de chez eux. Au programme : marche, randonnée, vélo, course à pied, canoë, cardio plein air, découvertes, explorations et aventures. Leurs dénominateurs communs : ils sont sans frais, simples à pratiquer et de durée variable.

Vous pourrez y échanger avec Dany Bouchard, vice-président de BC2, la firme qui organise l'événement en collaboration avec le ministère de l'Éducation du Québec et plusieurs partenaires. « Bien des gens l'ignorent, mais ils peuvent jouir du plein air près de leur domicile, souligne-t-il. La journée Proximité Plein Air vise donc à leur permettre de s'amuser dehors en solo, entre amis, collègues, parents ou voisins, sans exigence de performance ou de compétitivité, dans une ambiance festive et sans devoir se déplacer sur de longues distances. »

Pour en savoir plus sur la journée Proximité Plein Air et découvrir les dizaines d'activités tenues au Québec, visitez proximitepleinair.ca.

RAPPEL Quoi Courte allocution de coup d'envoi, une séance de randonnée et d'initiation à la course en sentiers Quand Le samedi 14 juin 2025, de 9 h à 11 h 30 Pourquoi Le lancement de la première journée Proximité Plein Air Où Au monument à Sir George-Étienne Cartier (parc du Mont-Royal, face à l'avenue des Pins, près de la rue Rachel)

SOURCE Proximité Plein Air

Pour confirmer votre présence : Julie Gagnon Communications, 514 713-4381, [email protected]