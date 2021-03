Le Salon VISEZ DROIT en formule virtuelle et éclatée ! À l'AGENDA CETTE SEMAINE (8 au 12 mars)

MONTRÉAL, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ -

Mercredi 10 mars - 18 h à 19 h



Au Salon avec… Isabelle Richer

Rencontre avec Isabelle Richer, journaliste judiciaire, qui nous parlera de son parcours, des procès qui ont marqué sa carrière et de l'important rôle que jouent les médias dans la couverture de l'actualité judiciaire.

Jeudi 11 mars - 12 h 30 à 13 h 15

#MoiAussi: les impacts légaux de la dénonciation sur les réseaux sociaux

Me Rachelle Pitre, procureure chef adjointe au DPCP et Me Nicholas St-Jacques, criminaliste chez Desrosiers, Joncas, Nouraie, Massicotte, discuteront des impacts légaux de la dénonciation sur les réseaux sociaux.

Vendredi 12 mars - 12 h 30 à 13 h

Travailler, c'est trop dur…

Venez tester vos connaissances en droit du travail lors de ce jeu-questionnaire ludique. Plusieurs prix à gagner! (Présenté par Druide informatique)

Des partenaires essentiels

Le Salon VISEZ DROIT 2021 est une réalisation du Barreau de Montréal, en partenariat avec le ministère de la Justice du Québec et la Ville de Montréal, avec la participation de la CNESST, l'OACIQ, Trudel Johnston & Lespérance, la Chambre de la sécurité financière, Desjardins, JuridiQC, FM 98,5, le Journal de Montréal, Druide informatique et Wilson & Lafleur.

Rendez-vous au www.salonvisezdroit.com ou sur Facebook pour tous les détails.

