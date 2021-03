Le Salon VISEZ DROIT en formule virtuelle et éclatée ! À l'AGENDA CETTE SEMAINE (29 mars au 1er avril) :

MONTRÉAL, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ -

Lundi 29 mars - 14 h 30 à 15 h 30



La justice autrement : épisode 3

Apprenez-en plus sur les différentes mesures mises en place à la cour municipale de la Ville de Montréal pour accompagner les victimes d'infractions criminelles à travers les différentes étapes des procédures criminelles. (Présentée par la Ville de Montréal)

Lundi 29 mars - 17 h 30 à 19 h

La mention du sexe à l'État civil : révolution ?

Analyse vulgarisée des impacts de la décision de la Cour supérieure : Centre de lutte contre l'oppression des genres c. Québec, qui affectera les droits des parents transgenres, des jeunes transgenres, des non binaires et des non-citoyens transgenres.

Mardi 30 mars - 12 h 30 à 13 h 30

Effervescence du milieu immobilier : vos droits et les conséquences d'un achat précipité

Découvrez les éléments à ne pas négliger lors d'une transaction immobilière, spécifiquement dans le contexte actuel où les surenchères sont monnaie courante. Pour mettre la main sur une propriété convoitée par plusieurs acheteurs potentiels, renoncer à certains droits en vaut-il vraiment la chandelle?

Mardi 30 mars - 14 h 30 à 15 h 45



Conjoints de fait : Connaissez-vous vos droits ?

Saviez-vous que les conjoints de fait ne bénéficient pas des mêmes protections que les conjoints mariés ? Cette séance d'information vous permettra de tout savoir sur les conjoints de fait et de démystifier les croyances populaires et mythes sur ce type d'union.

Mercredi 31 mars - 14 h 30 à 15 h 30

La justice autrement : épisode 4

Présentation de deux programmes de la cour municipale de la Ville de Montréal qui préconisent le recours à des mesures de sensibilisation et de réparation comme alternative à la justice punitive. (Présentée par la Ville de Montréal)

Jeudi 1er avril - 12 h 30 à 13 h



VISEZ DROIT sur la route

Venez tester vos connaissances sur le Code de la sécurité routière lors de ce jeu-questionnaire ludique. Plusieurs prix à gagner! (Présenté par Druide informatique)

Des partenaires essentiels

Le Salon VISEZ DROIT 2021 est une réalisation du Barreau de Montréal, en partenariat avec le ministère de la Justice du Québec et la Ville de Montréal, avec la participation de la CNESST, l'OACIQ, Trudel Johnston & Lespérance, la Chambre de la sécurité financière, Desjardins, JuridiQC, FM 98,5, le Journal de Montréal, Druide informatique et Wilson & Lafleur.

Rendez-vous au www.salonvisezdroit.com ou sur Facebook pour tous les détails.

SOURCE Barreau de Montréal

Renseignements: Chantale Baar, responsable des relations médias, Les Productions Têtes d'Affiche inc., [email protected] / (514) 992-6463

Liens connexes

https://www.barreaudemontreal.qc.ca/