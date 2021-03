Le Salon VISEZ DROIT en formule virtuelle et éclatée ! À l'agenda cette semaine (15 au 19 mars)

MONTRÉAL, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ -

Lundi 15 mars - 14 h 30 à 15 h 30

La justice autrement : épisode 1

Présentation de deux programmes sociaux innovateurs de la cour municipale de la Ville de Montréal qui s'adressent aux personnes autochtones et aux personnes vivant avec un trouble de santé mentale. (Présentée par la Ville de Montréal).

Lundi 15 mars - 16 h à 16 h 15

www.crimecasuffit.ca, un site pour les victimes mineures de jeunes contrevenants

Nouveau site Web interactif pour informer les victimes de leurs droits et de leurs recours en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Mardi 16 mars - 12 h 30 à 14 h / Mercredi 17 mars - 16 h 30 à 18 h

Diversité au travail : richesse à découvrir

Mieux comprendre les réalités LGBTQ2+, être un meilleur allié et mettre en place de bonnes pratiques d'inclusion pour un environnement de travail sécuritaire et respectueux de la diversité sexuelle et de genre. (Présentée par Desjardins)

Jeudi 18 mars - 12 h à 18 h

Consultations juridiques virtuelles, privées et gratuites

Rencontrez gratuitement un avocat. Avec ou sans rendez-vous.

Vendredi 19 mars - 10 h 30 à 11 h 30

Capsu'l Droit - Activité pour les jeunes

Présentation de sketches sur l'adoption par les grands-parents, la violence dans les sports, l'intimidation, les animaux domestiques, le code de vie à l'école et le plagiat, suivis d'une discussion avec un avocat.

Des partenaires essentiels

Le Salon VISEZ DROIT 2021 est une réalisation du Barreau de Montréal, en partenariat avec le ministère de la Justice du Québec et la Ville de Montréal, avec la participation de la CNESST, l'OACIQ, Trudel Johnston & Lespérance, la Chambre de la sécurité financière, Desjardins, JuridiQC, FM 98,5, le Journal de Montréal, Druide informatique et Wilson & Lafleur.

Rendez-vous au www.salonvisezdroit.com ou sur Facebook pour tous les détails.

