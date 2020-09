Le Salon International de l'Auto de Montréal présentera son événement en mode 100% virtuel du 20 au 24 janvier 2021 !

MONTRÉAL, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'organisation du Salon International de l'Auto de Montréal (SIAM) a pris la décision d'organiser un événement 100% virtuel, et annule ainsi la tenue de son Salon présentiel au Palais des congrès de Montréal, initialement prévu du 15 au 24 janvier 2021. Cette décision est le fruit des récents résultats de la pandémie et de l'incertitude quant aux mesures d'assouplissement concernant l'organisation d'événements intérieurs de plus de 250 personnes pour les prochains mois.

Une expérience 100% virtuelle et fidèle à sa mission !

Le SIAM soulignera une édition spéciale virtuelle qui se tiendra en ligne du 20 au 24 janvier 2021, et à l'ère où la majorité des événements ont dû être annulés ou reportés, le SIAM a souhaité se réinventer et conserver sa présence au mois de janvier. « Il aurait été facile de prendre la décision de simplement sauter une année, mais on tenait à maintenir ce rendez-vous traditionnel au mois de janvier malgré l'absence de l'événement physique. Le SIAM est une véritable institution fondée depuis plus de 100 ans. Notre objectif, avant tout, est d'être fidèles à notre mission, et de continuer à offrir au public québécois une plateforme qui leur permet de découvrir l'offre complète du marché automobile, et de faciliter les choix de mobilité, et le tout présenté au même endroit ! » souligne Francois Boisvert, président du SIAM 2021.

Que nous réserve la programmation virtuelle ?

Cet événement virtuel, présenté par le SIAM, promet de faire vivre une expérience inédite, dynamique, informative, et plus accessible que jamais tout en restant chez soi. La plateforme virtuelle mettra en valeur, entre autres, les exposants sur un plan 3D, permettant de rechercher les nouveautés par exposant, les nouveaux modèles de véhicules, les offres des constructeurs automobiles, des promotions spéciales, et de clavarder avec les représentants pendant les 5 jours de l'événement de 10 heures à 20 heures. La programmation des attractions telles que la Zone électrique sera dévoilée dans les prochaines semaines sur notre site www.salonautomontreal.com

Plus accessible que jamais !

Les billets de cette édition virtuelle du SIAM seront exceptionnellement offerts gratuitement pour permettre au plus grand nombre d'amateurs d'autos de découvrir les nouveautés et d'obtenir l'information nécessaire pour leur choix de mobilité ! Pour recevoir tous les détails sur cet événement gratuit, il faut s'inscrire à l'infolettre sur salonautomontreal.com.

À propos du Salon de l'Auto de Montréal

Fondé en 1914, par la Corporation des concessionnaires d'automobiles de Montréal, le SIAM est, en temps normal, le plus important salon automobile au Québec avec plus de 500 véhicules, et près de 200 000 visiteurs ! Le SIAM a comme mission principale de mettre en valeur et de présenter les avancements technologiques en mobilité, afin d'offrir au consommateur toutes les possibilités de prendre une décision consciencieuse pour ses besoins en transport.

