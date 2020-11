Le Salon International de l'Auto de Montréal confirme l'annulation de son édition virtuelle prévue du 20 au 24 janvier 2021 !

MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'organisation du Salon International de l'Auto de Montréal (SIAM) vient de prendre la lourde décision d'annuler l'édition virtuelle prévue du 20 au 24 janvier 2021, cette dernière remplaçait la tenue de son Salon présentiel au Palais des congrès de Montréal du 15 au 24 janvier 2021.

Initialement, l'équipe du SIAM souhaitait se réinventer, proposer une solution technologique innovatrice intégrant la réalité augmentée, et conserver sa présence au mois de janvier, dans l'espoir de maintenir ce rendez-vous traditionnel malgré l'absence de l'événement au Palais. « Nous avons travaillé conjointement depuis plusieurs semaines, avec les constructeurs automobiles et le fournisseur de la plateforme virtuelle à modéliser et mettre en place un beau projet, qui aurait été une première en Amérique du Nord. Tous les efforts nécessaires ont été mis en place pour garantir une bonne participation, et une expérience-visiteur unique pour un événement automobile virtuel » déclare Luis Pereira, directeur exécutif de l'événement. « Nous avions également pris l'initiative de collaborer avec les autres salons canadiens pour reproduire cette même expérience virtuelle partout au Canada en utilisant cette plateforme unique et limiter ainsi les coûts en termes de production de contenu pour les exposants », poursuit-il.

« La pandémie n'a certainement pas épargné l'industrie automobile, et avec l'absence d'une grande partie des manufacturiers automobiles qui ne participeront pas à cette édition, et malgré tous nos efforts, nous sommes confrontés à prendre cette dure décision d'annuler la tenue de l'édition virtuelle. Nous sommes conscients, à travers nos communications avec les constructeurs, qu'ils traversent, en effet, une période difficile liée notamment au coronavirus et ses conséquences financières, et qu'ils cherchent donc à limiter leurs dépenses » déclare Denis Dessureault, vice-président exécutif

Il rajoute « Une chose est certaine : l'industrie des salons ne disparaîtra pas au profit d'Internet. Les manufacturiers seront présents lors de la prochaine édition au Palais des congrès de Montréal, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Nous continuons de nous concentrer sur la préparation du Salon présentiel qui reviendra en 2022. Notre objectif premier est de continuer d'offrir au public une plateforme qui leur permet de découvrir l'offre complète du marché automobile, et de faciliter les choix de mobilité, et le tout présenté au même endroit ! »

En attendant la prochaine édition, le SIAM mettra au point des collaborations pour livrer un contenu automobile gratuit en début de 2021. Pour en savoir plus et pour recevoir tous les détails, il faut s'inscrire à l'infolettre sur salonautomontreal.com.

À propos du Salon de l'Auto de Montréal

Fondé en 1914, par la Corporation des concessionnaires d'automobiles de Montréal, le SIAM est, en temps normal, le plus important salon automobile au Québec avec plus de 500 véhicules, et près de 200 000 visiteurs ! Le SIAM a comme mission principale de mettre en valeur et de présenter les avancements technologiques en mobilité, afin d'offrir au consommateur toutes les possibilités de prendre une décision consciencieuse pour ses besoins en transport.

Renseignements: Source : Tamar Kantarjian, Directrice, communications et marketing, Salon International de l'Auto de Montréal, 514-331 6571, poste : 239

