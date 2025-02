Le Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent 2025 dévoile sa programmation

QUÉBEC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - L'équipe des Salons Industriels est fière d'annoncer la tenue de la 6e édition du Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent (SIB), les 8 et 9 avril 2025 à l'Hôtel Rimouski et Centre de congrès. Cet événement phare de l'industrie régionale rassemblera plus de 100 exposants et prévoit accueillir près de 1 200 visiteurs provenant de toute la province. Pendant deux jours, Rimouski deviendra le point de convergence pour découvrir des innovations technologiques, d'échanger sur les meilleures pratiques et de bâtir des partenariats stratégiques.

Une programmation exceptionnelle sous le signe de l'excellence industrielle

Le SIB 2025 se distingue par une programmation riche et variée. L'événement propose une série de conférences présentées par des experts reconnus. Parmi les intervenants, des organisations telles que le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, RM Recrutement, Québec International, Formax, Altanergy et Électricité Plus aborderont des thèmes variés allant de la transformation numérique à l'innovation en réfrigération, en passant par le recrutement à l'international.

De plus, des entreprises emblématiques de la région, comme la Distillerie Mitis et Miralis, viendront partager leurs histoires à succès, illustrant le dynamisme et la créativité qui caractérisent l'industrie locale.

« Le Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent est bien plus qu'un simple événement. C'est une opportunité unique de créer des connexions significatives, de découvrir des solutions innovantes et d'accélérer le développement des entreprises de notre région. En mettant en avant le savoir-faire local et en offrant une plateforme pour partager les meilleures pratiques, nous contribuons directement au dynamisme et à la prospérité de notre industrie », affirme M. Éric Pageau, président du Groupe Pageau et promoteur des Salons Industriels.

Inscription gratuite

Le SIB 2025 promet d'être un catalyseur d'innovation et de progrès pour le secteur industriel et manufacturier. L'inscription est gratuite et vous permet d'accéder à toutes les conférences et activités. Réservez votre place dès aujourd'hui en visitant www.salonsindustriels.com.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI.

