SHANGHAI, 6 juin 2025 /CNW/ - Le salon HOTELEX 2025 a pris fin le 2 avril au National Exhibition and Convention Center (Shanghai). D'une superficie de 400 000 m2, l'événement a attiré 284 581 visiteurs. L'événement a attiré 12 447 visiteurs internationaux, soit une augmentation de 34,2 % par rapport à l'an dernier, ce qui souligne le rôle croissant de HOTELEX en tant que plaque tournante mondiale clé pour l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration.

Cette année, l'un des points saillants a été le succès du programme d'acheteurs hébergés HOTELEX 2025, qui a accueilli plus de 200 acheteurs de premier plan de la Malaisie, de la Corée du Sud, du Kazakhstan, de Hong Kong (Chine), du Brésil et du Royaume-Uni. Représentant des secteurs clés comme les groupes d'hôtels de luxe, les chaînes de marques d'aliments et de boissons, les distributeurs d'importations et les agences d'approvisionnement régionales, ces acheteurs ont participé à des discussions commerciales approfondies avec des exposants de premier plan. Grâce à un jumelage personnalisé, à des calendriers organisés de réunions et à des services spécialisés, le programme a favorisé des interactions efficaces et de grande qualité tout en facilitant des occasions concrètes d'approvisionnement. Le succès du programme a renforcé la position de HOTELEX en tant que plateforme mondiale de premier plan dans le secteur de l'hôtellerie et du commerce des services alimentaires.

En ce qui concerne le salon HOTELEX 2026, qui aura lieu du 30 mars au 2 avril au National Exhibition and Convention Center (Shanghai), l'industrie prévoit d'autres innovations, des collaborations élargies et une participation mondiale plus vaste. Restez à l'affût pour en savoir plus; nous avons hâte de vous accueillir l'an prochain.

