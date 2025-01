HOTELEX Shanghai 2025 : Faire progresser les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration dans le contexte de l'essor du tourisme

SHANGHAI, 23 janvier 2025 /CNW/ - La politique de transit sans visa de 72/144 heures a stimulé les activités commerciales et touristiques de la Chine, permettant aux ressortissants de 54 pays de transiter dans 38 ports de 18 provinces sans visa. Les visiteurs peuvent rester jusqu'à 72 ou 144 heures, selon la ville d'entrée. Il s'agit d'un moment idéal pour les entreprises internationales d'explorer le marché chinois en pleine croissance et pour le secteur de la restauration, d'évoluer avec des options durables et soucieuses de la santé, ainsi qu'avec des technologies numériques et intelligentes.

Le salon HOTELEX Shanghai des équipements d'hôtellerie et de restauration doit se tenir de nouveau en 2025, à la suite de l'édition triomphale de 2024. En tant que l'un des principaux salons mondiaux pour les équipements de l'hôtellerie et de la restauration, l'exposition s'enorgueillit d'un héritage de plus de trois décennies et d'une vaste expérience dans l'organisation d'événements dans le secteur de l'hôtellerie. L'édition 2024 du salon a attiré plus de 283 046 visiteurs, dont un record historique de 15 761 visiteurs internationaux, soit une hausse de 80 % par rapport à l'année précédente. L'événement a mis en valeur plus de 3 818 marques et entreprises de premier plan dans 14 halls d'exposition. Le prochain salon comprendra 12 catégories d'exposition distinctes, à savoir les équipements et les fournitures de cuisine, la vaisselle et les ustensiles de cuisine, les ingrédients pour restauration, les aliments, les boissons, le café et le thé, les équipements et les matériaux pour les crèmes glacées, les équipements et les matières premières pour la boulangerie, les boissons alcoolisées, l'emballage alimentaire et de restauration, le design et les accessoires de restauration, le franchisage des marques et les ressources des chaînes de magasins.

Pendant toute la durée du salon HOTELEX Shanghai, plus de 40 concours et forums internationaux seront organisés, chacun exerçant une influence considérable sur l'industrie. Parmi ceux-ci figurent de nombreux événements de premier plan certifiés à l'échelle internationale, comme les événements mondiaux du café, la compétition mondiale du pain et le sommet de l'industrie de la restauration. Le festival international du café, du vin et de la gastronomie de HOTELEX Shanghai sera notamment d'un des points d'orgue du salon. Présentant plus de 300 marques, dont plus de 25 sont d'envergure internationale, il associe cafés, vins et expériences immersives pour promouvoir la culture du vin dans une ambiance conviviale en journée.

Nous avons hâte de bâtir un avenir prospère pour l'industrie. Ne manquez pas HOTELEX Shanghai 2025. Vous pouvez bénéficier d'un billet GRATUIT. Le salon se tiendra du 30 mars au 2 avril au NECC (Shanghai).

Pour plus d'informations, consultez le site suivant : hotelex.cn/en/shanghai

