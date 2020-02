Le Salon du Véhicule Récréatif de Montréal du 5 au 8 mars 2020: le rendez-vous par excellence pour tous les vacanciers

Des vacances en VR possibles pour tous les budgets

MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le rendez-vous annuel que plusieurs aventuriers, nomades, amoureux de l'escapade attendent impatiemment revient en force cette année. C'est avec beaucoup de fébrilité que l'Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec (ACVRQ), en collaboration avec Leclerc Assurances, présente la 33e édition du Salon du VR de Montréal. L'événement prendra place au Palais des congrès du 5 au 8 mars 2020 prochain.

De plus en plus, les Québécois partent à l'aventure. Saviez-vous que 3 Canadiens sur 20 possèdent un VR? Les VR assurent le confort de la maison alors que les petits motorisés permettent de déplacer le minimum d'un endroit à l'autre. Les escapades sur la route peuvent désormais dépasser les simples vacances et deviennent des projets de retraite ou encore un mode de vie pour certains.

Du motorisé à la boîte campeur, de la dernière innovation aux incontournables accessoires et destinations de l'heure, le Salon du VR rassemble toute l'offre de véhicules récréatifs sous un même toit. Vous avez besoin d'être convaincu? Venez entendre une des nombreuses conférences disponibles. Que ce soit pour les destinations, le mode de vie en VR, l'entretien et la réparation, la conduite d'un motorisé, plus d'une trentaine de conférences gratuites seront offertes tout au long de l'événement.

À une transaction d'être propriétaire de VR

Le Salon du VR est l'un des seuls salons où il est possible d'acheter un véhicule sur place. C'est l'endroit où trouver l'ensemble des modèles sous un même toit. Les commerçants sur place se feront un plaisir de vous faire découvrir les nouveaux modèles de VR. L'achat d'un VR n'est pas aussi dispendieux que vous le pensez !

QUOI : Le Salon du VR de Montréal QUAND : Du 5 au 8 mars 2020 OÙ : Au Palais des congrès de Montréal QUI : Mme Josée Bédard, Présidente de l'ACVRQ est disponible pour des entrevues Le Salon du VR c'est plus de 120 exposants, plus de 35 000 visiteurs, la possibilité d'acheter sur place et plusieurs concours et rabais!

Le Salon du VR s'arrêtera également à Québec, au Centre de Foires Expocité, du 26 au 29 mars 2020.

Pour plus d'informations sur le Salon du VR, visitez le : http://www.salonvr.com/salon-vr-montreal.html

SOURCE Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec

Renseignements: Pour toutes demandes médias : Véronique Blais, [email protected], 514 241-2686