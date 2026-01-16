Plus de trente marques à découvrir et de nombreux essais routiers au programme

MONTRÉAL, le 16 janv. 2026 /CNW/ - C'est aujourd'hui que débute la 81e édition du Salon de l'Auto de Montréal, présentée par iA Assurance auto et habitation, au Palais des congrès de Montréal jusqu'au 25 janvier 2026. Plus de 30 marques automobiles seront au rendez-vous, dont le retour très attendu d'Audi et de BMW. Le Salon proposera aussi des essais routiers de véhicules électriques, une sélection de véhicules exotiques, ainsi que trois zones immersives : la Zone Famille St-Hubert, la Zone Performance et la Zone plein air Overlanding. Les visiteurs pourront également découvrir L'univers Gilles Villeneuve, un espace hommage consacré au pilote, ainsi que les 12 meilleurs véhicules au Canada selon l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC).

« Le Salon de l'Auto de Montréal est bien plus qu'une vitrine. C'est un lieu pour explorer, comparer et vivre pleinement l'automobile », souligne Bertrand Godin, porte-parole du Salon de l'Auto de Montréal. « Que ce soit pour découvrir la conduite électrique pour la première fois, partager une passion en famille ou se retrouver devant un véhicule que l'on ne reverra peut-être jamais, le Salon est conçu pour créer de véritables moments de connexion entre les gens et l'automobile. »

Pour bénéficier pleinement de l'expérience

Pour vivre pleinement cette expérience, l'achat de billet en ligne est recommandé pour éviter les files d'attente. La durée minimale recommandée pour une visite au Salon est de deux heures. Pour une ambiance plus détendue, il est agréable de visiter le Salon en semaine, lorsque les foules sont généralement moins importantes. Site web du Salon: salonautomontreal.com

