Le sabotage budgétaire de l'éducation publique

Résolution adoptée à l'unanimité le 18 juin 2025

MAGOG, QC, le 19 juin 2025 /CNW/ - Le comité de parents des Sommets est profondément préoccupé par les restrictions budgétaires imposées par le gouvernement du Québec à un réseau d'éducation publique déjà sous-financé, déjà fragilisé, et à bout de souffle.

Il ne s'agit plus de simples compressions, mais d'un recul dangereux qui met directement en péril les conditions d'apprentissage de nos enfants. Au lieu de maintenir, et surtout d'améliorer, les conditions de réussite scolaire, on les détériore. Chaque coup de ciseau budgétaire éloigne un peu plus notre réseau public de sa mission première : offrir à chaque élève, peu importe sa réalité, les moyens de réussir.

Ces décisions budgétaires ne sont pas neutres : elles façonnent le futur du Québec. La qualité de l'éducation offerte aujourd'hui influence directement la qualité des adultes de demain, ceux et celles qui porteront notre société, notre économie, notre démocratie. Saboter leur parcours, c'est hypothéquer l'avenir collectif.

Offrir des budgets irréalistes et insuffisants, c'est faire porter aux équipes-écoles et aux élèves le poids d'un désengagement politique inacceptable. Prétendre que ces coupes ne toucheront pas les services aux élèves relève soit d'un profond déni, soit d'un mépris des réalités du terrain.

Et précisons-le : annuler ou réduire une coupe n'est pas un réinvestissement. Maintenir un sous-financement chronique n'est pas un geste neutre -- c'est une décision politique qui laisse tomber nos enfants et semble être une tentative de sabotage budgétaire dans une perspective d'un démantèlement du réseau public.

Le comité de parents des Sommets somme le gouvernement du Québec de réinvestir massivement et durablement en éducation publique.

SOURCE Comité de parents des Sommets

Personne ressources : Geneviève Simon (présidente); [email protected]