AVIS DU COMITÉ DE PARENTS DES SOMMETS CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES DIRECTIONS

Résolution adopté le 05 juin 2025

MAGOG, QC, le 6 juin 2025 /CNW/ - Le secteur de l'éducation au Québec fait face à des pressions et contraintes qui ont des implications sérieuses pour la qualité des services offerts. Une surcharge de travail, combinée à un manque de ressources, affectent la prestation de services et rendent difficile la gestion quotidienne dans les écoles.

De plus, le manque flagrant de négociation concernant les conditions de travail des directions laisse de nombreux professionnels dans une situation de vulnérabilité.

Il est crucial que le ministre prenne en compte les préoccupations des directions et s'engage à améliorer les conditions de travail et les ressources disponibles dans les écoles publique.

Le comité de parents des Sommets appelle le ministre de l'Éducation du Québec à une action immédiate, empreinte du respect nécessaire, pour résoudre ces problèmes et garantir un avenir meilleur pour l'éducation au Québec. Il demande que cette action soit prise dans l'écoute des revendications des directions des établissements scolaires publiques et non avec le mépris qui fut démontrer par l'imposition du dernier décret.

SOURCE Comité de parents des Sommets

Personne ressource : Geneviève Simon (présidente), [email protected]