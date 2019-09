Le RTC offrira la gratuité à l'occasion de la marche pour le climat

QUÉBEC, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Après discussions avec la Ville de Québec, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) annonce qu'il offrira le transport en commun gratuitement sur l'ensemble des parcours pour toute la journée du 27 septembre 2019 à l'occasion de la marche pour le climat. Cela inclut les déplacements du Service de transport adapté de la Capitale (STAC).

À propos du RTC

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) transporte plus de 155 000 personnes différentes chaque mois dans l'agglomération de Québec. Il exploite un parc de près de 600 autobus, dont plusieurs sont hybrides et climatisés, qui circulent sur 134 parcours et desservent plus de 4 500 arrêts, dont 20 stations tempérées. Il emploie plus de 1 600 personnes dans ses deux centres d'exploitation et offre les horaires en temps réel sur tous ses parcours grâce à la gamme d'outils RTC Nomade temps réel. Des titres de transport répondant à tous les besoins sont offerts dans près de 170 points de vente répartis sur le territoire de l'agglomération de Québec.

