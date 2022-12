TORONTO, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a annoncé qu'Anna Murray a été nommée directrice supérieure et chef mondiale de l'investissement durable le 5 décembre.

Au sein de l'équipe de Gestion globale de la caisse de la Division des placements, Mme Murray jouera un rôle de premier plan en appuyant le plan à long terme du RREO. Elle aura pour mission de créer une incidence positive et durable tout en créant de la valeur pour les participants. En travaillant en étroite collaboration avec les hauts dirigeants et les équipes des placements à l'échelle de l'organisation, elle mettra en œuvre l'ambitieuse stratégie de la caisse en matière de climat et de cibles de carboneutralité, fera progresser son approche en matière d'investissement durable et supervisera les activités de gouvernance d'entreprise, notamment le vote par procuration et l'engagement auprès des sociétés ouvertes. Elle supervisera également l'intégration continue et l'évaluation des risques et des possibilités liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre du processus de placement.

« L'investissement durable est un élément clé de la stratégie du RREO, car il a des répercussions positives et réelles, en plus de favoriser la création de valeur à long terme pour nos participants. Nous sommes impatients de voir Mme Murray et son équipe contribuer au respect de nos engagements liés aux répercussions, et continuer à faire évoluer notre approche et à élargir notre leadership en matière d'investissement durable », a déclaré Ziad Hindo, chef des placements.

Mme Murray possède une vaste expérience en direction et en élaboration de stratégies de durabilité. Jusqu'à récemment, elle était chef mondiale des facteurs ESG pour Sun Life Capital (SLC), poste dans le cadre duquel elle était responsable de l'intégration de la gestion des risques ESG et des pratiques de création de valeur aux décisions de placement et à la gestion dans l'ensemble de la plateforme de placement mondiale de la société. Elle a également occupé des postes de chef mondiale des facteurs ESG chez BentallGreenOak, gestionnaire de portefeuille de biens immobiliers de SLC Management et un fournisseur de services immobiliers mondialement reconnu.

Mme Murray est coprésidente du comité consultatif sur les Principes pour l'investissement responsable (PRI) et du comité environnemental de la Pension Real Estate Association (PREA). Elle siège également au conseil d'administration de l'Association pour l'investissement responsable et du Conseil du bâtiment durable du Canada. Elle figure au palmarès des 100 Canadiennes les plus influentes établi par le Réseau des femmes exécutives, au palmarès des 40 Canadiennes de moins de 40 ans et au palmarès Clean50 du Canada, qui souligne le travail des chefs de file en développement durable qui ont apporté des contributions exceptionnelles à l'économie propre. Elle est titulaire d'un MBA international de l'Université de la Colombie-Britannique et d'un diplôme en droit de l'Université York, avec une spécialisation en justice environnementale et en durabilité.

À propos du RREO

Le Conseil du régime de retraite de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial ayant un actif net de 242,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2022. Il investit dans plus de 50 pays dans un vaste éventail d'actifs, qui comprend des titres de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des marchandises, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des actions de croissance, afin d'offrir un revenu de retraite à 333 000 participants actifs et retraités.

Avec des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à San Francisco, à Singapour et à Toronto, il peut compter sur plus de 400 professionnels en placement qui apportent une expertise approfondie dans les secteurs allant de l'agriculture à l'intelligence artificielle. Son régime de retraite à prestations définies est pleinement capitalisé et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,6 % depuis sa création en 1990. Le RREO n'investit pas seulement pour obtenir un rendement, il cherche aussi à façonner un meilleur avenir pour les enseignantes et les enseignants qu'il sert, les entreprises qu'il soutient et le monde dans lequel nous vivons. Pour en savoir plus, visitez otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

