Le RQRA lance une nouvelle campagne pour valoriser le travail en résidence pour aînés

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) lance aujourd'hui une nouvelle campagne grand public visant à déconstruire les préjugés liés au travail en résidence pour aînés et à mettre en lumière la richesse humaine de ce milieu.

Intitulée « Travailler en résidence pour aînés, viens pour la job, reste pour les histoires », cette campagne se décline en une série de trois vidéos présentant des employés issus de différents secteurs : loisirs, cuisine, soins et gestion. Au-delà des emplois présentés dans la campagne, les RPA offrent une multitude d'occasions de carrière, notamment en maintenance, en sécurité, à la location, en administration et dans bien d'autres domaines.

À travers des témoignages sincères et authentiques, ces employés partagent leur quotidien, leur parcours et surtout ce qui les a amenés à choisir ce milieu… et à y rester. Leur message est clair : travailler en résidence pour aînés est bien plus qu'un emploi.

La campagne met en lumière un environnement de travail où l'humain est au cœur de chaque action, où les relations avec les résidents donnent un sens profond au quotidien, et où les possibilités de développement professionnel sont nombreuses. Elle vise également à mieux faire connaître la diversité des carrières offertes en résidence pour aînés et à susciter des vocations dans un contexte où les besoins de main-d'œuvre demeurent importants dans le secteur.

« Derrière chaque poste en résidence, il y a des histoires humaines fortes, des liens uniques et des équipes engagées qui font une réelle différence dans la vie des personnes aînées », souligne Marc Fortin, président-directeur général du RQRA.

Avec cette nouvelle initiative, le RQRA souhaite changer le regard porté sur les résidences pour aînés et rappeler que ces milieux sont à la fois des lieux de vie, de soins et de carrières enrichissantes. La campagne sera diffusée sur les plateformes numériques du RQRA ainsi que par l'entremise de ses partenaires au cours des trois prochains mois.

Les trois vidéos de la campagne sont à découvrir dès maintenant : https://www.rqra.qc.ca/actualites/travailler-en-rpa

À propos du RQRA

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de représenter et de regrouper les résidences pour aînés au Québec, afin d'offrir aux aînés la qualité de vie qu'ils méritent. Le RQRA regroupe près de 800 membres parmi les 1325 résidences privées pour aînés restantes, totalisant 109 000 (80 %) des 135 000 unités en RPA que compte le Québec. La grande majorité est des entreprises québécoises. Les RPA achètent pour 1,5 milliard $ de biens et services à travers l'ensemble des communautés du Québec et emploient plus de 44 500 personnes. Elles contribuent au PIB du Québec à hauteur de 4,6 milliards $ annuellement. Les membres du RQRA offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins de santé à ceux qui sont en perte d'autonomie.

SOURCE Regroupement québécois des résidences pour aînés

Source : RQRA, Ahmed Cherif, Directeur des communications, Cellulaire : 514 549-1633, [email protected]