Budget 2026-2027 - Une crise Aînés : des leviers incomplets pour affronter le vieillissement de la population

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) prend acte du dépôt du budget 2026-2027 présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, M. Éric Girard, dans un contexte d'instabilité socioéconomique mondiale. Nous reconnaissons les efforts du ministre Girard et de ses collègues du gouvernement de la CAQ, ainsi que le travail méticuleux accompli pour tenter d'équilibrer les finances du Québec. Cependant, nous constatons que les leviers nécessaires pour faire face au vieillissement de la population québécoise ne sont pas au rendez-vous pour l'ensemble du continuum d'habitation, d'hébergement et de soins, incluant les RPA.

« Reporter la gestion de la crise Aînés aura un impact majeur sur les finances du Québec, en plus de créer un déséquilibre dans l'offre d'habitation et de services. Le Québec connaît une transformation démographique majeure, et les besoins augmenteront de façon marquée au cours des prochaines années. Le rattrapage en habitation ainsi que les investissements requis deviendront alors difficilement soutenables. Il est impératif d'agir dès maintenant afin d'améliorer l'environnement et de développer un partenariat avec l'ensemble des intervenants qu'ils soient publics, privés, issus du milieu communautaire ou de l'économie sociale, afin de répondre aux besoins et à la capacité de payer des aînés et du gouvernement », a affirmé le président-directeur général du RQRA, Marc Fortin.

Le gouvernement mise fortement sur les allégements réglementaires, ce qui constitue un levier important, puisque les lourdeurs administratives et réglementaires imposent aux RPA des coûts supplémentaires que de moins en moins d'aînés peuvent assumer. Toutefois, la viabilité de ces milieux de vie repose également sur la disponibilité de la main-d'œuvre et sur la capacité de la rémunérer adéquatement afin de la retenir. Or, la capacité de payer des aînés étant limitée, ils ne peuvent compenser les écarts liés aux taux gouvernementaux offerts par le MSSS, qui demeurent inférieurs aux coûts réels des différents milieux de vie. Corriger les enjeux liés à la main-d'œuvre ainsi qu'à la tarification permettrait de répondre aux besoins de plus de 140 000 aînés vivant en RPA.

Au cours de la dernière année, les résidents de 46 RPA ont dû quitter leur milieu de vie, portant à 715 le nombre total de fermetures depuis 2018. Une quatrième année consécutive de diminution du nombre total d'unités en RPA est à prévoir, celui-ci s'établissant actuellement à 135 000. Alors que le Québec comptait 2276 RPA en 2008, le choix pour la vaste cohorte d'aînés se limite désormais à 1325 établissements, dont 1105 offrent encore des services d'assistance personnelle et/ou de soins infirmiers.

Selon le RQRA, tous les ingrédients sont réunis pour accentuer la crise Aînés : une crise des soins, une crise de l'hébergement et de l'habitation, ainsi qu'une pression financière accrue sur le gouvernement. « Nous interpellons les candidats à la chefferie de la CAQ, car la collaboration entre le gouvernement du Québec et le secteur privé est essentielle pour relever l'immense défi des besoins des aînés. Nous exhortons les élus à répondre favorablement à notre appel à travailler en synergie », conclut le PDG du RQRA.

À propos du RQRA

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de représenter et de regrouper les résidences privées pour aînés au Québec, afin d'offrir aux aînés la qualité de vie qu'ils méritent. Le RQRA regroupe près de 800 membres parmi les 1325 résidences privées pour aînés restantes, totalisant 109 000 (80 %) des 135 000 unités en RPA que compte le Québec. La grande majorité est des entreprises québécoises. Les RPA achètent pour 1,5 milliard $ de biens et services à travers l'ensemble des communautés du Québec et emploient plus de 44 500 personnes. Elles contribuent au PIB du Québec à hauteur de 4,6 milliards $ annuellement. Les membres du RQRA offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins de santé à ceux qui sont en perte d'autonomie.

SOURCE Regroupement québécois des résidences pour aînés

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